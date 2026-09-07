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Venezuela mantiene contratos petroleros con China y Rusia

La ministra Paula Henao aseguró que los contratos con China y Rusia se respetarán pese a nuevas alianzas.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:29 p.m.
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Venezuela mantiene contratos petroleros con China y Rusia
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      CARACAS, Venezuela., septiembre 7 (ANSA/EL UNIVERSAL). Venezuela mantendrá vigentes los contratos de empresas mixtas con compañías de China y Rusia para la ejecución de actividades primarias de hidrocarburos, pese al reciente acuerdo energético con Estados Unidos, según la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, citada por el portal venezolano Bitácora Económica.

      Ministra Paula Henao confirma vigencia de contratos petroleros con China y Rusia

      Henao afirmó que el Estado respetará las autorizaciones otorgadas a esas corporaciones. "Nosotros tenemos acuerdos con China y Rusia, y son empresas mixtas con autorización vigente para el ejercicio de actividades primarias. Somos muy respetuosos de esos acuerdos y ellos, en el caso de las empresas mixtas en las que tienen participación, continuarán ejecutando sus actividades", declaró.

      Los acuerdos se firmaron antes de la caída de Nicolás Maduro. El entonces gobernante fue capturado por tropas estadounidenses en Caracas el 3 de enero; desde entonces asumió la presidencia su otrora vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

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      Contratos petroleros coexistirán con nuevas alianzas energéticas

      Los convenios firmados en la era Maduro fueron negociados por Rodríguez, quien además ejercía como ministra de Hidrocarburos.

      Según Henao, esos esquemas operativos de larga trayectoria mantienen vigencia legal en las áreas asignadas y coexistirán con las nuevas alianzas promovidas conforme a la legislación vigente. El desarrollo de las zonas operativas, precisó, exigirá inversiones diferenciadas: entre 1.500 y 7.000 millones de dólares en campos no desarrollados o verdes, y entre 500 y 1.700 millones de dólares por bloque en campos maduros.

      Las operaciones abarcan 17 campos suscritos bajo Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH). La ministra indicó que la industria incorporará personal técnico y profesional especializado formado en universidades venezolanas —en geofísica, geodesia, ingeniería mecánica y soldadura— para elevar la extracción y alcanzar 1.400.000 barriles diarios al cierre del año.

      Henao proyectó además que la reactivación aportará más de 1.500.000 barriles al sistema nacional y generará empleo directo e indirecto, sobre todo en Anzoátegui y Monagas, con dinamización de servicios a pozos, transporte de carga, hospedaje y movimiento de taladros. El reporte, publicado el 6 de septiembre y firmado por Yohan Pimentel, no detalló las empresas mixtas específicas ni el modo de compatibilizar esos contratos con las concesiones anunciadas a operadores respaldados por Washington.

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