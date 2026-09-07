logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

El simulador de Condusef permite evaluar coberturas como responsabilidad civil, robo total y daños materiales para elegir según riesgos.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:23 p.m.
A
¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      Lunes, 7 de septiembre de 2026 14:56 | Finanzas | AUTO-SIMULADOR

      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Contratar un seguro para auto implica comparar precios, pero también considerar las coberturas que ofrece cada póliza y las condiciones bajo las que responde la aseguradora.

      Y para facilitar esta decisión, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un simulador gratis.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta herramienta permite conocer distintas opciones. Si quieres aprender a usarla, hoy te lo explicamos.

      Tipos de coberturas en seguros de auto según Condusef

      De acuerdo con Condusef, existen tres modalidades principales: Responsabilidad Civil, Limitado y Amplio.

      La cobertura de Responsabilidad Civil contempla los daños que accidentalmente se causen con el vehículo a otras personas, tanto en sus bienes como en su persona.

      De igual manera, puede abarcar Gastos Médicos para Ocupantes, Asistencia Legal y Asistencia Vial. Sin embargo, no cubre los daños ocasionados al propio automóvil.

      El seguro Limitado incorpora lo mismo que el de Responsabilidad Civil y agrega la cobertura de Robo Total. En caso de que el vehículo sea robado, se paga la suma asegurada establecida en la póliza.

      Pero no contempla el robo de autopartes.

      Y el seguro Amplio suma las coberturas del Limitado y la protección de Daños Materiales, es decir, los daños que sufra el propio vehículo a causa de un accidente.

      Cómo usar el simulador de seguro auto de Condusef

      Antes de elegir una póliza, Condusef recomienda considerar los riesgos a los que estará expuesto el automóvil para determinar qué coberturas se requieren.

      No se trata de elegir la alternativa de menor precio, sino de revisar qué protege y hasta qué monto lo hace.

      Entre los conceptos que sugiere conocer se encuentran:

      Suma asegurada, que corresponde al monto máximo que la aseguradora pagará por cada cobertura cuando ocurre un siniestro

      Deducible, que representa la cantidad o proporción que corresponde cubrir al asegurado antes de que la compañía comience a indemnizar

      Valor comercial y valor convenido. El primero toma como referencia el precio del vehículo al momento del siniestro y considera su depreciación; el segundo es un monto pactado entre el usuario y la aseguradora al contratar la póliza y no se modifica durante su vigencia.

      Si ya consideraste los anteriores elementos, ahora prueba el simulador de Condusef. La herramienta te indica cuánto puede costar un seguro y comparar diferentes opciones de cobertura y aseguradoras.

      Para arrojar resultados precisos, el simulador realiza preguntas relacionadas con el vehículo y el conductor en busca de la cotización:

      Entra al sitio https://webappsos.condusef.gob.mx/SimuladorSeguroAutomovil/entradas-tabs.jsp

      Ingresa el modelo, marca, submarca y versión de tu auto

      Ingresa los datos de conductor como sexo, edad y código postal

      Oprime el botón "Continuar"

      Revisa lo que ofrecen los tres tipos de coberturas

      Selecciona el botón "Comparar" y checa los costos de las diferentes aseguradoras

      Si lo necesitas, imprime el ejercicio de simulación o vuelve a repetirlo para buscar nuevas opciones

      Antes de contratar un seguro de auto, compara alternativas y elige una póliza considerando tu presupuesto y los riesgos que te interesan cubrir.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?
      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      ¿Cómo cotizar un seguro para tu auto con el simulador de Condusef?

      SLP

      El Universal

      El simulador de Condusef permite evaluar coberturas como responsabilidad civil, robo total y daños materiales para elegir según riesgos.

      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán
      PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán

      PAN CDMX interpone queja contra "Andy" López Beltrán

      SLP

      El Universal

      La denuncia incluye revisión de redes sociales y recursos para determinar posibles irregularidades en la precampaña.

      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR
      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

      Video | Hermanos Farías ponían y quitaban funcionarios: FGR

      SLP

      SinEmbargo.mx

      La red criminal coordinaba importación, traslado y distribución ilegal de hidrocarburo

      Aseguran autos de alta gama en cateo por presunto huachicol
      Aseguran autos de alta gama en cateo por presunto huachicol

      Aseguran autos de alta gama en cateo por presunto "huachicol"

      SLP

      El Universal

      Durante el operativo se aseguraron vehículos Ferrari, Lamborghini y Escalade, sin detallar número ni detenidos.