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PAN CDMX interpone queja contra "Andy" López Beltrán

La denuncia incluye revisión de redes sociales y recursos para determinar posibles irregularidades en la precampaña.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 04:11 p.m.
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PAN CDMX interpone queja contra Andy López Beltrán
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la CDMX interpuso una queja en la Unidad de Fiscalización del INE en contra de Andrés Manuel López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña.

      Queja del PAN CDMX ante el INE por actos anticipados de campaña

      La dirigente local, Luisa Gutiérrez, destacó que resulta "grotesco y vulgar la manera en que 'Andy' López Beltrán ha estado violando la norma electoral. No estamos aún en precampaña, ni hablemos de la campaña; lo vemos ya caminando en Tabasco rumbo a la impunidad por un fuero".

      "Repartiendo en Tabasco periódicos para hacerse notar en un lugar donde jamás ha hecho trabajo político, donde no vive y solo se le conoce como Junior, como el hijo de Andrés Manuel López Obrador", resaltó.

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      La panista pidió al INE darle seguimiento, no solo a esta queja, sino a las anteriores, solicitando se revisen sus redes sociales, el financiamiento y los métodos de gasto.

      Exigencias y declaraciones del PAN CDMX sobre López Beltrán

      El diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, exigió a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, no dejar pasar esta situación y aplicar la ley "al líder del huachicol fiscal que quiere ser diputado por Tabasco".

      "Se le aplique la ley por ocultar el dinero que se andan gastando en las precampañas; quiere ser candidato a diputado por el distrito 6 de Tabasco. Se le tiene que cuantificar y fiscalizar estas actividades que violan la igualdad en el proceso para otros aspirantes o partidos políticos", añadió.

      Döring indicó que, "como buen huachicolero, seguramente ya habrá rebasado los topes de esta campaña".

      Al respecto, Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE, subrayó que esta nueva queja se suma a una ampliación de las quejas ya presentadas anteriormente en contra de "Andy".

      "Porque está acreditando sistemáticamente alteraciones a los esquemas electorales. Apenas el próximo jueves arranca el periodo electoral. Son actos anticipados de precampaña; estamos pidiendo que se investigue de dónde salen los recursos, jamás en su vida han trabajado", abundó.

      En la queja, se solicita al INE iniciar el procedimiento correspondiente, certificar las publicaciones, fotografías, videos y demás evidencia relacionada con los actos denunciados. Asimismo, se pide investigar la sistematicidad, alcance territorial y finalidad electoral de las actividades, así como determinar el origen y monto de los recursos utilizados y, en su caso, realizar la fiscalización y contabilización de los gastos.

      Priscila Vera, del CEN del PAN, también solicitó investigar la posible responsabilidad de Andrés Manuel López Beltrán y, en su caso, de Morena, en el financiamiento de esta campaña que llamó: "huachicolera del bienestar".

      Astrid Espinosa y Miguel Errasti, secretarios del Comité Directivo Regional del PAN CDMX, recordaron que, en lo que va del año, 'Andy' López Beltrán ha realizado de manera reiterada recorridos territoriales, visitas domiciliarias, reuniones y actividades de contacto directo con ciudadanos en Tabasco, acompañados de acciones de promoción y difusión vinculadas con Morena.

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