Cazador de gemas halla diamante en Arkansas

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Little Rock, Arkansas.- Jack Pearadin es el primero en admitir que su pasatiempo de cazar diamantes no le ha dado resultados, pese a que lleva más de una docena de años tamizando rocas.

Pero a principios de este año, el reservista de la Marina y un amigo suyo sacaron a paladas un diamante de seis quilates de un terreno en Arkansas donde hasta ahora ha encontrado más de 300 gemas. Y este no se parece a nada de lo que ha desenterrado antes: Pearadin asegura que algunos coleccionistas le han dicho que podría valer 1 millón de dólares.

Al menos un tasador con experiencia le dijo a The Associated Press que un diamante de ese tamaño y calidad podría valer una cuarta parte de esa cifra, lo que, aún así, sería un hallazgo impresionante.

"¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!", exclamó Pearadin mientras transmitía en vivo el descubrimiento en TikTok. "¡Santo cielo, tenemos uno grande!", gritó después de enjuagar la grava de un balde y dejar al descubierto las facetas brillantes de un diamante de 6,03 quilates.

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Con un tamaño aproximado al de una uña, es el diamante más grande encontrado este año en el Parque Estatal Crater of Diamonds. Se han descubierto más de 37,000 diamantes desde que la antigua mina de diamantes a cielo abierto pasó a formar parte de un parque estatal en 1972.

Jack Pearadin bautizó su hallazgo más reciente y más grande como "American Dream" ("Sueño americano").

"Es simplemente este enorme y precioso diamante amarillo", dijo Pearadin.