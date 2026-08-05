Preparan ley para regular las zonas metropolitanas del país

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La Cámara de Diputados trabaja en un proyecto de Ley General de Zonas Metropolitanas que podría establecer mecanismos de coordinación y financiamiento para atender problemas compartidos entre los municipios que integran la zona metropolitana de San Luis Potosí.

La Comisión de Zonas Metropolitanas de San Lázaro realizó este miércoles una mesa interparlamentaria para integrar propuestas sobre movilidad, abasto de agua, saneamiento, manejo de residuos, vivienda, seguridad y ordenamiento territorial.

Estos temas tienen incidencia en la zona conurbada de San Luis Potosí, donde los desplazamientos de personas, el crecimiento urbano y la prestación de servicios rebasan las divisiones administrativas entre municipios.

Entre las propuestas analizadas se encuentra la creación de un fondo metropolitano con aportaciones de los distintos órdenes de gobierno. Los recursos podrían utilizarse en infraestructura hidráulica, transporte, vialidades, tratamiento de aguas, residuos y proyectos de seguridad.

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También se planteó formar agencias metropolitanas con personal técnico y facultades para planear, ejecutar y supervisar proyectos entre varios municipios. Estas instancias incluirían la participación de gobiernos, universidades, organizaciones civiles y representantes empresariales.

Otro punto consiste en homologar la información sobre movilidad, uso de suelo, riesgos, disponibilidad de agua y servicios públicos, con el fin de que las decisiones se tomen con indicadores comunes y no mediante planes separados por cada ayuntamiento.

La presidenta de la comisión legislativa, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, informó que el encuentro concluye una etapa de año y medio de consultas realizadas en cerca del 60 por ciento de las zonas metropolitanas del país.

Las conclusiones serán incorporadas al proyecto de ley, cuyo contenido definitivo, esquema de financiamiento y fecha de presentación todavía no fueron informados.

De aprobarse, la legislación definiría las obligaciones de la Federación, el Gobierno estatal y los ayuntamientos para atender problemas que involucran a más de un municipio. Sin embargo, aún deberá determinarse cómo se integrarían los organismos metropolitanos y de qué manera se distribuirían los recursos.