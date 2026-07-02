Celebran Irán y EEUU sesiones por separado

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Dubái, EAU.- Los negociadores estadounidenses e iraníes se reunieron por separado el miércoles con mediadores qataríes y paquistaníes, en sesiones que lograron "progreso positivo", y acordaron continuar las conversaciones, informó el anfitrión país, Qatar.

La próxima reunión se programará "lo antes posible" después del funeral del difunto líder supremo de Irán, el fallecido ayatolá Ali Jamenei, dijo en X Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar. El funeral está previsto para comenzar el sábado en Teherán.

El enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, año del presidente Donald Trump, estaban en Qatar para mantener conversaciones acerca del final permanente de la guerra, junto con el principal negociador de Irán, Kazem Gharibabadi.

En ese diálogo, los negociadores buscan afinar los detalles para allanar el camino para que los líderes sellen un acuerdo, aunque las diferencias sobre el estrecho de Ormuz y Líbano continúan siendo grandes.

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En tanto, un barco encalló en el estrecho de Ormuz después de no seguir la ruta aprobada por Irán a través de esas aguas, informó la televisión estatal iraní el miércoles. El reporte identificó a la embarcación afectada como un buque portacontenedores extranjero, pero no ofreció más detalles.

La noticia de la cadena estatal iraní parecía estar dirigida a subrayar las reivindicaciones de Teherán para controlar el estrecho de Ormuz, que durante mucho tiempo ha sido considerada por el mundo como una vía marítima internacional. En tiempos de paz, por ahí pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural.

Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasen sin cargas durante 60 días, pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y más tarde cobrar tarifas por el paso, trastocando décadas de práctica en la vía.

De acuerdo con la TV estatal iraní, el barco "encalló con su carga debido a aguas poco profundas a lo largo de la ruta que había elegido y no pudo continuar navegando". Señaló que las navieras debían seguir las instrucciones de la Guardia Revolucionaria iraní en el estrecho.

Witkoff y Kushner se reunieron con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su ministro de Relaciones Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.