Chile erradica la rabia transmitida por perros
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Santiago, Chile.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el lunes a Chile como el primer país de Sudamérica en erradicar la transmisión de rabia de perros a humanos, un logro obtenido gracias a las más de cinco décadas de "prevención y vigilancia" en materia de salud pública.
"Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El éxito de Chile ofrece valiosas enseñanzas para los países que trabajan para poner fin a las muertes humanas causadas por esta enfermedad prevenible".
De acuerdo al organismo, el último caso notificado en Chile de rabia, una enfermedad altamente letal una vez aparecen los primeros síntomas, transmitidos por perros a humanos, fue en 1972.
Causada por un virus, la rabia en humanos tiene un nivel de mortalidad cercano al 100% tras la aparición de las primeras manifestaciones posteriores a la infección. Sin embargo, puede prevenirse a través de la vacunación, una vigilancia eficaz y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.
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