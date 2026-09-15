logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Fotogalería

Carolina Herrera celebra 45 años en la Semana de Moda de Nueva York

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chile erradica la rabia transmitida por perros

Por AP

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
A
Chile erradica la rabia transmitida por perros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Santiago, Chile.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el lunes a Chile como el primer país de Sudamérica en erradicar la transmisión de rabia de perros a humanos, un logro obtenido gracias a las más de cinco décadas de "prevención y vigilancia" en materia de salud pública.

      "Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública", destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "El éxito de Chile ofrece valiosas enseñanzas para los países que trabajan para poner fin a las muertes humanas causadas por esta enfermedad prevenible".

      De acuerdo al organismo, el último caso notificado en Chile de rabia, una enfermedad altamente letal una vez aparecen los primeros síntomas, transmitidos por perros a humanos, fue en 1972.

      Causada por un virus, la rabia en humanos tiene un nivel de mortalidad cercano al 100% tras la aparición de las primeras manifestaciones posteriores a la infección. Sin embargo, puede prevenirse a través de la vacunación, una vigilancia eficaz y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita
      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      EE.UU. reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita

      SLP

      EFE

      El secretario Troy Meink destaca la necesidad de innovar ante amenazas militares en el espacio.

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana
      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      Irán ilumina Torre Azadi con colores de la bandera mexicana

      SLP

      El Universal

      El gesto simboliza respeto y amistad entre Irán y México, tras el acercamiento durante el Mundial de Futbol 2026.

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026
      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      Fundación Nobel confirma fechas para premios Nobel 2026

      SLP

      El Universal

      Las sedes confirmadas para la entrega de premios Nobel 2026 incluyen la Real Academia Sueca y el Instituto Karolinska.

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas
      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      Rebeldes hutíes toman islas estratégicas en Yemen y afectan rutas marítimas

      SLP

      AP

      El oleoducto saudí dañado tardará semanas en repararse, mientras miles huyen de Yemen por intensos combates.