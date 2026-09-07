¿Cuál es el Hot Wheels que representará a México en Legends Tour?

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Cada año, Hot Wheels busca autos modificados que puedan dar el salto de un proyecto de garaje a convertirse en un modelo a escala 1:64. México forma parte de esta competencia mediante el Hot Wheels Legends Tour, que este 2026 ya tiene representante nacional.

El pasado 5 de septiembre concluyó el Hot Wheels Legends 2026, evento en el que, además de la entrega del Promo Car, se eligió al proyecto ganador de la Final Nacional. Entre los participantes hubo propuestas interesantes y por supuesto, poco convencionales, desde un Honda Civic transformado en pickup hasta un Rolls-Royce modificado, pero el primer lugar fue para una Dodge Power Wagon de 1947 construida por Zaky Garage.

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Para seleccionar al ganador, los jueces que este año fueron:Jorge Ortiz: Coleccionista mexicano especializado en Hot Wheels y una figura recurrente dentro del Legends Tour. Ha participado como juez en 4 ediciones. Su perfil aporta principalmente la visión del coleccionismo.Emiliano de la Torre (Emicánico): Creador de contenido mexicano especializado en mecánica automotriz. Se enfoca en explicar el funcionamiento, reparación y modificación de vehículos, además de compartir proyectos propios y contenido técnico de manera sencilla.Kenji Nakamura (Kenjikuun): Creador de contenido mexicano enfocado en cultura automotriz, modificaciones y autos japoneses. En redes sociales comparte proyectos, experiencias y contenido relacionado con el mundo del tuning y la cultura JDM. Su perfil encaja con el Legends Tour por su conocimiento de autos modificados y de la comunidad que existe alrededor de ellos.Consideran 3 criterios principales:AutenticidadCreatividadGarage Spirit. Este último busca reconocer el trabajo de construcción, adaptación e ingenio que existe detrás de cada vehículo.La Power Wagon, aunque mantiene la apariencia de una pickup fabricada hace casi 8 décadas, debajo existe una plataforma mucho más reciente.Zaky Garage utilizó como base mecánica una Ram 1500 TRX del año 2023, por lo que fue necesario modificar la estructura y fabricar o adaptar diferentes paneles de manera artesanal para conseguir las proporciones de la carrocería de 1947.El cambio no se limita a la apariencia. El proyecto conserva el que para muchos es considerado el mejor V8 de Stellantis, un HEMI supercargado de 6.2 litros de la Ram TRX, que desarrolla 702 hp y 650 lb-pie de torque.También cuenta con frenos Wilwood con cálipers de 6 pistones, una modificación necesaria para acompañar las prestaciones y el peso de un vehículo de estas características.Y aunque podría parecer un proyecto construido únicamente para exhibiciones, actualmente acumula alrededor de 8,000 km recorridos.Todavía no. Ganar en México significa que la Power Wagon de Zaky Garage representará al país en la etapa latinoamericana del Hot Wheels Legends Tour 2026.Si consigue avanzar, podrá continuar su camino hacia la Final Global. El objetivo final de la competencia es seleccionar un proyecto que ingrese al Garage of Legends y sea reinterpretado por los diseñadores de Hot Wheels como un vehículo a escala 1:64.Por ahora, México llevará a la siguiente ronda una pickup de 1947 que, debajo de su carrocería clásica, conserva buena parte de la mecánica de una de las pickups de producción más potentes que ha fabricado Ram.