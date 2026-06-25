logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Fotogalería

Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario

La extenista y analista de ESPN, Chris Evert, informó que su cáncer de ovario ha regresado y que se someterá a tratamiento médico.

Por AP

Junio 25, 2026 06:55 p.m.
A
Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La integrante del Salón de la Fama del tenis Chris Evert afirmó el jueves que su cáncer de ovario ha regresado y que el tratamiento le impedirá asistir a Wimbledon este año.

      Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario

      A Evert, de 71 años, le diagnosticaron por primera vez cáncer de ovario en diciembre de 2021. En diciembre de 2023 reveló que su cáncer había regresado.

      Anunció en redes sociales el jueves que ya se sometió a una cirugía "como el primer paso en mi tratamiento y recuperación" después de que las pruebas revelaran que el cáncer había vuelto nuevamente. Indicó que comenzará la quimioterapia "en las próximas semanas".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto en la carrera y próximos compromisos

      "Por esto, no asistiré a Wimbledon este año, y me apartaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para concentrarme en mi salud", expresó Evert.

      "El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidida a seguir luchando esta batalla. Estoy profundamente agradecida con mi equipo médico, mi familia, mis amigos y con todos los que se han comunicado con amabilidad y ánimo. Espero verlos a todos de nuevo pronto".

      Evert ganó 18 títulos de Grand Slam en individuales y actualmente es analista de ESPN.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario
      Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario

      Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario

      SLP

      AP

      La extenista y analista de ESPN, Chris Evert, informó que su cáncer de ovario ha regresado y que se someterá a tratamiento médico.

      Acusadora de Weinstein dice que no puede más y se retira el cargo por violación en Nueva York
      Acusadora de Weinstein dice que no puede más y se retira el cargo por violación en Nueva York

      Acusadora de Weinstein dice que no puede más y se retira el cargo por violación en Nueva York

      SLP

      AP

      Fiscales retiraron el cargo de violación tras la decisión de Jessica Mann de no continuar con el testimonio.

      Jueza federal bloquea orden ejecutiva de Trump en Boston
      Jueza federal bloquea orden ejecutiva de Trump en Boston

      Jueza federal bloquea orden ejecutiva de Trump en Boston

      SLP

      AP

      La fiscal general de Arizona destacó la protección de derechos de votantes militares, rurales y nativos americanos afectados por la orden.

      DEA pide investigar denuncias sobre fentanilo en Nuevo México
      DEA pide investigar denuncias sobre fentanilo en Nuevo México

      DEA pide investigar denuncias sobre fentanilo en Nuevo México

      SLP

      AP

      La gobernadora Michelle Lujan Grisham pidió al fiscal general estatal revisar posibles violaciones legales de la DEA.