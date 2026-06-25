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La integrante del Salón de la Fama del tenis Chris Evert afirmó el jueves que su cáncer de ovario ha regresado y que el tratamiento le impedirá asistir a Wimbledon este año.

Chris Evert confirma regreso de cáncer de ovario

A Evert, de 71 años, le diagnosticaron por primera vez cáncer de ovario en diciembre de 2021. En diciembre de 2023 reveló que su cáncer había regresado.

Anunció en redes sociales el jueves que ya se sometió a una cirugía "como el primer paso en mi tratamiento y recuperación" después de que las pruebas revelaran que el cáncer había vuelto nuevamente. Indicó que comenzará la quimioterapia "en las próximas semanas".

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Impacto en la carrera y próximos compromisos

"Por esto, no asistiré a Wimbledon este año, y me apartaré de mis compromisos profesionales durante los próximos meses para concentrarme en mi salud", expresó Evert.

"El cáncer de ovario es implacable, pero me mantendré optimista y decidida a seguir luchando esta batalla. Estoy profundamente agradecida con mi equipo médico, mi familia, mis amigos y con todos los que se han comunicado con amabilidad y ánimo. Espero verlos a todos de nuevo pronto".

Evert ganó 18 títulos de Grand Slam en individuales y actualmente es analista de ESPN.