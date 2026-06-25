Papa León XIV recibe pelota del último out de la Serie Mundial 2005

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El papa León XIV ha recibido un regalo especial del exreceptor de los Medias Blancas de Chicago A.J. Pierzynski.

Entrega de la pelota del último out de la Serie Mundial 2005

Al pontífice le entregaron la pelota del último out del Juego 1 de la Serie Mundial de 2005. No estaba claro cuándo ocurrió exactamente el intercambio, pero Pierzynski publicó fotos en redes sociales el jueves que muestran el momento en el Vaticano.

"Yo, con 7 años, en mi Primera Comunión, nunca habría pensado que llegaría a conocer al Santo Padre, el papa León XIV", escribió Pierzynski en Instagram. "Fue un honor entregarle la pelota del último out del Juego 1 de la Serie Mundial de 2005, el partido al que asistió".

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Afición y homenajes de los Medias Blancas al papa León XIV

El papa es aficionado de los Medias Blancas desde sus días de infancia en Chicago. Era conocido como Robert Prevost o el padre Bob cuando asistió al juego inaugural de la Serie Mundial hace 21 años, una victoria de los Medias Blancas por 5-3 que terminó cuando Bobby Jenks ponchó a Adam Everett, de Houston, con Pierzynski detrás del plato.

Hay una instalación gráfica en Rate Field que marca la sección donde se sentó el papa para el Juego 1. Los Medias Blancas luego completaron una barrida de cuatro juegos para conquistar el campeonato.

El primer papa estadounidense en la historia de la Iglesia católica ha recibido varios regalos relacionados con el deporte desde que fue elegido el pasado mayo.

Le entregaron una camiseta a rayas de los Medias Blancas, con el número 14, con "Konerko" y "Pope Leo" escritos en la espalda y firmada por el ex primera base Paul Konerko, quien usó el número 14 durante su carrera como jugador. También tiene un bate que alguna vez perteneció al miembro del Salón de la Fama Nellie Fox, quien pasó la mayor parte de su carrera con los Medias Blancas.

Poco después de convertirse en papa, León recibió del vicepresidente JD Vance una camiseta personalizada de los Bears de Chicago. En noviembre, el narrador de radio de los Bulls, Chuck Swirsky, le obsequió una camiseta del equipo de la NBA con el número 14 y "Pope Leo" en la espalda.

Los Medias Blancas planean rendir homenaje a León en su juego del 11 de agosto contra Cincinnati, entregando a los aficionados gorras con temática papal. Las gorras tienen la forma de la mitra del papa, con el logotipo del calcetín del equipo en el centro.