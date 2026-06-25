Apple aumenta precios de Mac y iPad por escasez de chips

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Apple anunció un aumento de precios para las Mac y los iPad el jueves, y citó una escasez de chips de memoria provocada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Apple y la escasez de chips por demanda de IA

La empresa, con sede en Cupertino, California, calificó el repunte de la demanda como un "desafío sin precedentes" para la industria de la electrónica de consumo.

"La rápida expansión de los centros de datos de la IA ha creado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento", señaló la compañía en un comunicado escrito. "Nunca habíamos visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles de los aumentos en productos Apple

La nueva MacBook Neo, de nivel de entrada, costará ahora 699 dólares, frente a 599. La MacBook Air de 512 gigabytes cuesta ahora 1.299 dólares, y su precio anterior era 1.099. La MacBook Pro de un terabyte, que costaba 1.699 dólares, subió a 1.999 dólares.

El iPad Air de 128 gigabytes cuesta ahora 749 dólares, siendo el precio anterior 599, y el iPad Pro Wifi de 256 gigabytes ahora se vende en 1.199 dólares, frente a 999.

Los analistas esperan que los precios del iPhone suban más adelante este año.

Nabila Popal, analista de IDC, comentó que los aumentos más recientes de precios fueron más altos de lo que había esperado, lo que sugiere que los incrementos del iPhone también podrían ser mayores de lo previsto, quizá de hasta 200 dólares para los modelos iPhone Pro y Pro Max.

"Creo que los días de aumentos de 50 dólares se acabaron", lamentó Popal.

Apple indicó que, aunque hasta ahora ha protegido a los clientes de los incrementos en los precios de los componentes, "hemos llegado a un punto en el que necesitamos empezar a subir los precios de varios productos, incluidos las alzas de hoy para iPad y Mac. Sabemos que esta no es una noticia bienvenida, y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones".

Las acciones de Apple cayeron 13,29 dólares, o un 4,5%, hasta 279,88 dólares el jueves por la tarde.