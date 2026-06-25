Venezolanos en EE.UU. organizan donaciones tras sismos en Venezuela

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Venezolanos en Estados Unidos se apresuraron a organizar campañas de donación el jueves tras los devastadores sismos que, según de acuerdo con las autoridades de Venezuela, dejaron al menos 188 muertos y cientos de heridos más en su país de origen.

Oscar Torres y miles de otras personas pasaron las últimas 24 horas al tanto de una avalancha de mensajes publicados en un grupo de WhatsApp que conecta a personas en Venezuela con sus familias. Vive en Doral, Florida, una ciudad a las afueras de Miami que alberga la mayor población venezolana en Estados Unidos.

Torres, un gerente de ventas que se mudó a Estados Unidos desde Venezuela en 1995, señala que ha estado siguiendo al grupo en Doral, donde se han anunciado aportaciones que incluyen dinero, medicamento y agua, pero más que nada artículos de primera necesidad.

Daños en infraestructura y consecuencias de los sismos

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Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles por la noche causaron graves daños al principal aeropuerto del país en la capital, Caracas, lo que podría dificultar los esfuerzos para hacer llegar ayuda al país con rapidez. Los sismos estuvieron entre los más fuertes en Venezuela en más de un siglo.

En fotos de las secuelas, se veía cómo sacaban de entre escombros de concreto a niños heridos, animales y civiles cubiertos de polvo y sangre.

Reacciones y movilización de la comunidad venezolana en EE.UU.

Además de los muertos y heridos, miles más estaban desaparecidos, lo que dejó a muchos familiares en Estados Unidos buscando novedades desesperadamente. Más de 770.000 venezolanos viven en Estados Unidos, con grandes comunidades asentadas en Texas y Utah, además de Florida.

En el área de Houston, donde vive una numerosa comunidad venezolana, los residentes usaron grupos comunitarios de Facebook y otras redes sociales para difundir información sobre sitios locales de donación. Había demanda de botiquines de primeros auxilios y suministros médicos como gasas, vendas, antisépticos, guantes desechables, mascarillas, jeringas, termómetros y monitores de presión arterial.

Muchos de los sitios están en Katy, un suburbio a unos 48 kilómetros (30 millas) al oeste del centro de Houston que se ha ganado el apodo de "Katyzuela" por la alta concentración de venezolanos. El residente local Daniel Arenas tradujo al inglés una publicación en español y la compartió el jueves en su página de LinkedIn con la esperanza de que personas de todo Houston se animaran a donar.

Arenas manifestó: "Llegué a este país hace 10 años, construí una vida aquí, pero mi corazón sigue en Venezuela. Es devastador lo que está pasando allá. No tienen los recursos para manejar esto".

Arenas, consultor de la industria marítima, señaló que su esposa está preocupada por su tía, quien vive en un apartamento en un edificio alto en Caracas y envió un mensaje angustiado por WhatsApp después que los sismos golpearan.

Arenas relató: "Estaba llorando y gritando y decía que le dolía, pero no sabía de dónde. Dijo que lo perdió todo. Estaba desesperada".

Arenas indicó que su esposa más tarde pudo comunicarse con su tía.

En Florida, funcionarios locales en Doral y grupos de defensa difundieron en internet y durante conferencias de prensa la necesidad de donaciones de ayuda.

Torres tenía previsto aportar dinero para esos esfuerzos. Aún tiene tíos y primos que viven en Caracas y Valencia, otra ciudad venezolana duramente golpeada. Contó que algunos de ellos resultaron heridos mientras huían de edificios durante los sismos.