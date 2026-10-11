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Christa Pike ya fue dada de alta

Por EFE

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
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Christa Pike ya fue dada de alta
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      Washington.- Christa Pike, la presa estadounidense que ha sobrevivido tras recibir dos inyecciones letales en Tennesee hace diez días, ha recibido el alta del hospital de Nashville donde se encontraba ingresada, informaron este sábado sus abogados.

      Sus letrados han indicado que la mujer ha sido trasladada de nuevo al Centro Debra K. Johnson de Nashville, principal presidio femenino en el estado de Tennessee.

      Su defensa aseguró en un comunicado que la mujer "está agradecida con los equipos de emergencia y su equipo médico por la atención recibida en estas circunstancias extraordinarias".

      Pilke, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la prisión, donde se hará seguimiento de su estado de salud.

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      El 30 de septiembre la mujer sobrevivió a dos inyecciones letales de pentobarbital, lo que obligó a suspender su ejecución y ingresarla en un hospital donde estuvo varios días inconsciente.

      Como resultado de su ejecución fallida, Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, según han dicho sus abogados. Bill Lee, gobernador de Tennessee, estado que no ha logrado consumar este año dos ejecuciones mediante inyección letal, suspendió las ejecuciones previstas para lo que queda de 2026 a raíz del incidente y aún no se ha aclarado si solicitará una nueva orden para aplicarle la pena capital a Pike.

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