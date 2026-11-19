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Dos personas fueron detenidas por haber extraído de manera ilegal dos pericos pecho sucio de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, uno de los últimos reductos de selva de América ubicada en el sur de Veracruz.

Acciones de la autoridad

Fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes aseguraron a los dos psitácidos, conocidos como pericos pecho sucio (Eupsittula nana) y llevaron a cabo la detención de dos personas en dicha reserva.

Los ejemplares serían destinados a la comercialización ilegal por los dos presuntos traficantes de vida silvestre, sin que los involucrados acreditaran la legal procedencia mediante la documentación correspondiente.

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Detalles confirmados

A petición de la FGR, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un dictamen pericial en materia de fauna silvestre para coadyuvar en la investigación del caso.

El personal especializado identificó dos ejemplares cuya extracción y aprovechamiento se encuentran sujetos a las disposiciones de la legislación ambiental vigente, es decir es ilegal.

Además, los elementos de Profepa constataron que las aves eran transportadas en condiciones inadecuadas para su bienestar.

En materia de protección ambiental, se prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales de ejemplares de psitácidos (loros, pericos y guacamayas), cuya distribución natural se encuentre en territorio nacional.

La Profepa recordó que el tráfico ilegal de psitácidos constituye una problemática vigente, que requiere fortalecer la inspección, vigilancia y verificación de la legal procedencia de los ejemplares, particularmente durante la temporada reproductiva.