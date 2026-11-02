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Ciberataques en supermercados de Suecia y Bélgica afectan refrigeración

Supermercados en varios países europeos enfrentan problemas en refrigeración por ataques cibernéticos.

Por AP

Noviembre 02, 2026 12:36 p.m.
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Ciberataques en supermercados de Suecia y Bélgica afectan refrigeración
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      ESTOCOLMO (AP) — Supermercados en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Estonia sufrieron problemas con congeladores y refrigeradores el lunes que, al parecer, fueron causados por ciberataques, lo que obligó a algunos a deshacerse de alimentos echados a perder.

      Ciberataques afectan sistemas de refrigeración en Europa

      Los problemas se producen tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia, lo que hizo que las temperaturas se dispararan.

      En Suecia, el portavoz de la cadena de supermercados ICA Group, Gustaf Nilsson, declaró a la agencia de noticias TT que "un número limitado" de tiendas se vio afectado durante la noche por un incidente que impactó los sistemas de refrigeración y congelación. Rehusó dar una cifra específica.

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      Una tienda ICA Kvantum en Sjöbo, en el sur de Suecia, indicó que sus refrigeradores y congeladores habían sido hackeados y ajustados a 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit). En una publicación en Facebook, escribió que el personal estaba desechando los productos afectados.

      La cadena Coop reveló que seis de sus tiendas en el centro de Suecia tuvieron problemas con sus refrigeradores y congeladores, reportó TT, aunque de momento no cuenta con detalles.

      Reacciones y medidas de cadenas afectadas

      La cadena Delhaize explicó que un "incidente informático" había afectado los sistemas de refrigeración en varias decenas de sus tiendas, en su mayoría en Bélgica, pero también en algunas en el vecino Luxemburgo.

      "En las tiendas afectadas, la gama de productos frescos y congelados está temporalmente algo limitada", declaró la portavoz Sarah De Meester. "Nuestros centros de distribución operan con normalidad y no ha habido interrupciones en las entregas a nuestras tiendas".

      La cadena de supermercados Carrefour en Bélgica aseveró que un ciberataque dirigido a los sistemas de refrigeración afectó a 15 de sus más de 700 tiendas, y describió el impacto como "extremadamente limitado".

      En Estonia, una empresa que fabrica la tecnología de refrigeración señaló que los atacantes accedieron a una computadora que controlaba el sistema de refrigeración de un cliente y subieron la temperatura a 50 grados Celsius, publicó la radiodifusora pública ERR.

      El director ejecutivo de Kitman Coldtech, Jann Mutso, declinó identificar la tienda, pero afirmó que se respondió al ataque en cuestión de minutos y que no hubo daños significativos. La cadena Selver indicó que uno de sus establecimientos se vio afectado.

      En Irlanda, 13 tiendas SuperValu se vieron afectadas, reportó The Irish Times. Un portavoz de Musgrave Group, propietario de SuperValu, dijo al periódico que los productos refrigerados y congelados habían sido retirados de la venta como medida de precaución.

      El periódico publicó que sólo se vio afectado un modelo específico de refrigerador.

      Los ciberataques en Francia parecían tener como objetivo sistemas antiguos.

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