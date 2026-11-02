Karl Bushby regresa a Inglaterra tras caminata de 28 años

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HULL, Inglaterra (AP) — Karl Bushby abrazó a su madre llorosa el lunes al regresar a su hogar en el norte de Inglaterra para completar una odisea de 28 años de caminar alrededor del mundo.

"¿Dónde has estado?", le preguntó su madre, Angela, cuando llegó a la casa que dejó en 1998, que estaba adornada con una pancarta que decía: "Bienvenido a casa hijo".

Bushby partió de Punta Arenas, Chile, el 1 de noviembre de 1998, y caminó 50.000 kilómetros (31.000 millas) por cuatro continentes y 30 países para volver a casa. Se abrió paso sobre hielo cambiante en el estrecho de Bering y nadó por el mar Caspio y el canal de la Mancha para evitar tomar un barco o un avión —o cualquier transporte— que lo llevara.

Juró no regresar hasta completar el viaje a pie. Fue una aventura reveladora llena de peligro y penurias que fue interrumpida durante años por lo inesperado: la crisis financiera de 2008 que agotó el financiamiento de los patrocinadores, la pandemia de COVID-19 de 2020 y montañas de burocracia y trámites para cruzar fronteras internacionales.

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Una travesía hecha posible por la bondad de desconocidos

En el día final del viaje, Bushby empujó su carrito hacia una bienvenida de héroe en el Ayuntamiento antes de partir para el último tramo para ver a su madre.

"Perdón por hacerlos esperar", bromeó con la multitud de cientos que vitoreó su llegada. "¿Eso es todo, ya terminó?".

El exparacaidista dijo que parecía tener 10 años cuando se fue de la casa adosada de su madre a los 29 años. Regresó con 57 años, más blando, más canoso y curtido por el clima, pero con mucha más experiencia del mundo.

"Dicen que hace falta un pueblo, pero literalmente hizo falta un mundo para traerme hasta aquí", manifestó Bushby. "La bondad de desconocidos, tantísimos, desde personas hasta Estados nación, para traerme de vuelta hoy. No hice esto solo. Hubo un gran equipo. El equipo más grande. La Tierra".

La idea empezó con una tarjeta de cumpleaños de su padre

Tenía sed de aventura, pero su misión tomó forma hasta que su padre, Keith, le envió una tarjeta de cumpleaños a mediados de los años 90. Su padre, también veterano del ejército, mencionó una discusión entre sus compañeros de fuerzas especiales sobre la posibilidad de caminar de Londres a Nueva York por el puente terrestre de Bering, que algunos científicos creen que fue utilizado por los primeros humanos para migrar de Asia a las Américas en una época en que el nivel del mar era más bajo.

Selvas peligrosas, desiertos abrasadores y tundra congelada lo frenaron, pero la burocracia y los trámites a menudo detuvieron su aventura durante largos periodos.

Bushby calculó al principio que la distancia podía cubrirse en unos cinco años, pero sabía que eso no era realista.

"A eso le echas encima un balde entero de realidad", comentó. "Sospechábamos que serían 12 años o más. Y ese ´o más´ era un ´o más´ grande. Pero ni en nuestros sueños más descabellados habríamos imaginado 28 años".

Peligro en tierra y mar seguido de problemas fronterizos

Evitó la guerra en el peligroso Tapón del Darién, la selva agreste sin carreteras —con jungla, selva tropical y montañas— entre Sudamérica y Centroamérica en 2001, y luego fue encarcelado durante 18 días tras cruzar una zona fronteriza restringida en Panamá.

Después de ser evacuado por aire a un lugar seguro durante el cruce de 90 kilómetros (56 millas) del estrecho de Bering en 2006 junto con el aventurero estadounidense Dimitry Kieffer, volvieron a intentarlo y tuvieron un tenso encuentro con un oso polar, sobrevivieron a caídas casi mortales en aguas heladas y estuvieron a punto de perder todos sus suministros cuando sus trineos se hundieron en el mar. Tras lograr el inusual cruce, ambos fueron encarcelados y afrontaron la deportación por entrar ilegalmente en Rusia.

A Bushby le tomó casi 10 años abrirse camino por Rusia a trompicones debido a problemas con las visas y al clima, que solo permitía viajar unos pocos meses al año. Cuando Rusia le negó una visa en 2012, Bushby caminó en señal de protesta desde Los Ángeles hasta la embajada de Rusia en Washington, D.C., lo que finalmente llevó a que obtuviera la documentación adecuada.

Primeras veces en familia y un reencuentro largamente esperado

Bushby se ha reunido varias veces a lo largo de las décadas con familiares que se encontraron con él durante su viaje. Fue recibido en la playa de Dover por su padre y sus hermanos después de cruzar el canal el mes pasado.

Se reencontró con Adam, su hijo de 36 años de un matrimonio temprano a quien rara vez había visto, y conoció por primera vez a su nieta de 12 años.

Bushby no había visto a su madre en una década, lo que preparó el escenario para un reencuentro emotivo y algo incómodo captado en medio de una multitud de cámaras y un equipo de filmación de un documental.

"Compórtate, madre", bromeó, mientras su madre lloraba y él la abrazaba y le frotaba la espalda. "Contrólate ".

En los últimos días de su viaje, Bushby habló de su ansiedad por el final del viaje, vivir en el sótano de su madre y no saber qué haría.

"Es como cruzar el horizonte de sucesos hacia un agujero negro", le dijo a The Associated Press. "No tengo idea de qué está a punto de pasar en mi vida".