Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian

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NUEVA YORK (AP) — La actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff han presentado una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio, según registros judiciales.

Detalles del proceso judicial

El caso se presentó el viernes en el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.

Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

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Cronología y contexto de la relación

La pareja se separó en julio.

Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como "The Substance" ("La sustancia") y "Once Upon a Time in Hollywood" ("Érase una vez en... Hollywood"). Antonoff, de 42, es un compositor y productor galardonado con 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.

La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023.