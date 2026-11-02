Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian
El caso se presentó en el Tribunal Supremo del condado de Kings, con Qualley como demandante.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
NUEVA YORK (AP) — La actriz Margaret Qualley y el ganador del Grammy Jack Antonoff han presentado una demanda de divorcio tras tres años de matrimonio, según registros judiciales.
Detalles del proceso judicial
El caso se presentó el viernes en el Tribunal Supremo del condado de Kings, en Brooklyn, Nueva York, y figura como una acción matrimonial no impugnada. Qualley aparece como la demandante y Antonoff como el demandado.
Los abogados de Qualley y Antonoff no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cronología y contexto de la relación
La pareja se separó en julio.
Qualley, de 32 años, es una actriz conocida por películas como "The Substance" ("La sustancia") y "Once Upon a Time in Hollywood" ("Érase una vez en... Hollywood"). Antonoff, de 42, es un compositor y productor galardonado con 14 premios Grammy que ha trabajado con artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey y Sabrina Carpenter. También es integrante de la banda Bleachers.
La pareja comenzó a salir en 2021 y se casó en agosto de 2023.
no te pierdas estas noticias
Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian
AP
El caso se presentó en el Tribunal Supremo del condado de Kings, con Qualley como demandante.
Heidi Klum impacta con disfraz mano gigante en fiesta de Halloween
AP
La supermodelo dedicó horas a su disfraz que incluyó prótesis y detalles sangrientos en su rostro.
Lila Downs celebra Día de Muertos con música y homenajes
El Universal
Lila Downs y Mariana Seoane interpretaron temas emblemáticos mientras el público participó con entusiasmo.