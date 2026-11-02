Los cinco campeones más jóvenes en la historia de la Fórmula 1

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Talento precoz, velocidad y madurez al volante. La Fórmula 1 ha tenido campeones que alcanzaron la gloria antes de cumplir los 26 años, demostrando que la juventud puede ser sinónimo de experiencia, consistencia y sangre fría en momentos decisivos, claro está, con un auto competitivo.

Estos son los cinco pilotos más jóvenes en la historia de la Fórmula 1, la cual se escribe desde 1950.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Kimi Antonelli: 20 años y 68 días· Nuevo récord histórico· Equipo: Mercedes.· Año del campeonato: 2026.· Dónde se coronó: Gran Premio de la Ciudad de México.El italiano, nacido el 25 de agosto de 2006, necesitaba un resultado dentro de los primeros nueve lugares para asegurar matemáticamente el título. Finalmente terminó tercero, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y consiguió el objetivo.Su hazaña resulta todavía más destacable porque llegó en apenas su segunda temporada en la categoría con Mercedes.Con ello, terminó con una marca que Sebastian Vettel había mantenido desde 2010 durante casi 16 años. Antonelli también le dio a Italia un campeonato de pilotos que no ocurría desde Alberto Ascari, en 1953.· Sebastian Vettel: 23 años y 134 días· Equipo: Red Bull Racing.· Año del campeonato: 2010.· Edad al coronarse: 23 años y 134 días en el Gran Premio de Abu Dhabi.Su primera corona fue el inicio de una era dominante con Red Bull, ligando cuatro coronas consecutivas entre 2010 y 2013.· Lewis Hamilton: 23 años y 300 días· Equipo: McLaren.· Año del campeonato: 2008.· Edad al coronarse: 23 años y 300 días en el Gran Premio de Brasil.Lewis protagonizó uno de los finales más dramáticos que ha ofrecido la Fórmula 1. En su segunda temporada dentro de la categoría, el británico consiguió su primer campeonato mundial en el Gran Premio de Brasil de 2008.· Fernando Alonso: 24 años y 58 días· Equipo: Renault.· Año del campeonato: 2005.· Edad al coronarse: 24 años y 58 días en el Gran Premio de Brasil.Alonso rompió en 2005 una hegemonía que parecía difícil de desafiar, la de Michael Schumacher con Ferrari. El español se convirtió en el piloto más joven en conquistar el campeonato, superando el récord que hasta entonces pertenecíaa Emerson Fittipaldi.· Max Verstappen: 24 años y 73 días· Equipo: Red Bull Racing.· Año del campeonato: 2021.· Edad al coronarse: 24 años y 73 días en el Gran Premio de Abu Dhabi.Verstappen protagonizó en 2021 una de las temporadas más intensas de la historia reciente de la Fórmula 1. Su enfrentamiento con Hamilton mantuvo en suspenso la definición del campeonato hasta la última vuelta de la última carrera.