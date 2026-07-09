Clima extremo cobra 38 víctimas
China, azotada por varios desastres naturales
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Pekín, China.- China suma al menos 38 muertos por una sucesión de desastres naturales en varias regiones, entre ellos tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, las lluvias asociadas al tifón Maysak en la meridional Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, a la espera del posible impacto del supertifón Bavi a finales de semana.
El deslizamiento de tierra ocurrido el martes en la provincia de Gansu dejó 21 muertos tras la conclusión de las operaciones de búsqueda y rescate, informó este miércoles la agencia estatal Xinhua.
El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:56 hora local del martes en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, y sepultó inicialmente a 33 personas, de las cuales 21 fallecieron, siete sufrieron heridas leves y cinco resultaron ilesas.
En el sur del país, el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, dejó al menos seis muertos y once desaparecidos en Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses.
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Según el último balance oficial presentado por las autoridades locales este miércoles, el temporal obligó a evacuar a 130,000 personas y afectó a 375,000 residentes en la región.
Las operaciones de rescate continúan con más de 8,000 personas, más de 1,700 vehículos y 5,700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la retirada de escombros.
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