Clima extremo cobra 38 víctimas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Pekín, China.- China suma al menos 38 muertos por una sucesión de desastres naturales en varias regiones, entre ellos tormentas y tornados en la provincia central de Hubei, las lluvias asociadas al tifón Maysak en la meridional Guangxi y un deslizamiento de tierra en la noroccidental Gansu, a la espera del posible impacto del supertifón Bavi a finales de semana.

El deslizamiento de tierra ocurrido el martes en la provincia de Gansu dejó 21 muertos tras la conclusión de las operaciones de búsqueda y rescate, informó este miércoles la agencia estatal Xinhua.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:56 hora local del martes en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan, y sepultó inicialmente a 33 personas, de las cuales 21 fallecieron, siete sufrieron heridas leves y cinco resultaron ilesas.

En el sur del país, el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, dejó al menos seis muertos y once desaparecidos en Guangxi, donde las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y la rotura de varios embalses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el último balance oficial presentado por las autoridades locales este miércoles, el temporal obligó a evacuar a 130,000 personas y afectó a 375,000 residentes en la región.

Las operaciones de rescate continúan con más de 8,000 personas, más de 1,700 vehículos y 5,700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la retirada de escombros.