Colapsa torre en Roma

Roma, Ita.- Los equipos de emergencia lograron rescatar este lunes al trabajador que había quedado atrapado entre los escombros tras el derrumbe parcial de una construcción medieval situada en el centro de Roma, donde se realizaban trabajos de restauración, y que fue trasladado al hospital en estado grave.

El operario permaneció atrapado varias horas hasta que fue finalmente liberado por los equipos de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital de la capital italiana.

La Torre dei Conti, el edificio afectado, sufrió dos colapsos parciales a lo largo de la jornada.

El primero, ocurrido alrededor de las 11:20 hora local, dejó a cinco operarios atrapados.

Cuatro de ellos fueron rescatados rápidamente por los bomberos, mientras que el quinto quedó sepultado bajo los escombros.

Durante las labores de rescate, aproximadamente una hora y media después del primer incidente, se produjo un segundo derrumbe que complicó los trabajos, aunque ningún bombero resultó herido.

La Torre dei Conti, situada cerca de la Via dei Fori Imperiali, es un destacado ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas como residencias fortificadas para familias nobles y autoridades eclesiásticas.

La torre, que ha permanecido cerrada desde 2007, está siendo sometida a una restauración de 6.9 millones de euros, que incluye trabajos de conservación, la instalación de sistemas eléctricos, de iluminación y de agua, y una nueva instalación de museo dedicada a las fases más recientes del Foro Imperial Romano, de acuerdo con los funcionarios.

Antes de comenzar la última fase en junio, se realizaron estudios estructurales y pruebas de carga “para verificar la estabilidad de la estructura, lo que confirma las condiciones de seguridad” para proceder con el trabajo.