Ahora cuatro adolescentes son sorprendidos con marihuana

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro menores por posesión de enervantes, y uno de ellos por portación de arma prohibida, esto derivado de la presencia desplegada en todos los sectores de la demarcación.

En la avenida San José, en la colonia San Francisco de Asís, los policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, y después de acercarse y entrevistarlo se identificó como Miguel “N” de 17 años, encontrándole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Por otra parte, Yan “N” de 16 años fue detectado en la calle 16 de Septiembre, de la colonia 21 de Marzo, cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con un vegetal semejante a la marihuana.

Por último, en la avenida Graciano Sánchez, en la colonia Rinconada de los Álamos, agentes municipales tuvieron contacto visual con dos sujetos que los agredieron de forma verbal e intentaron escapar.

Luego de darles alcance y dialogaron con ellos, dijeron llamarse Josué “N” de 15 años y Damián “N” de 14, descubriéndole al primero una bolsa con hierba de características semejantes a la marihuana, y al segundo un objeto punzocortante similar a un cuchillo.