Inundaciones dejan 37 muertos en Vietnam

Hanói, Vietnam.- Rescatistas y trabajadores de ayuda en el centro de Vietnam se apresuraron a llegar a áreas aisladas que fueron azotadas por inundaciones y aludes de tierra, matando al menos a 37 personas, mientras se acercaba otro tifón que podría tocar tierra esta semana.

Los días de lluvias récord que comenzaron a finales de octubre provocaron inundaciones repentinas y graduales de tierra que inundaron aldeas, arrasaron hogares y desplazaron a decenas de millas.

Muchos vecindarios permanecían sin electricidad o desconectados de las redes de datos, incluido Danang. También se erosionaron canales, riberas y costas, y varias carreteras nacionales seguían bloqueadas.

Mientras tanto, se espera que el tifón Kalmaegi se fortalezca rápidamente mientras se dirige hacia la costa central de Vietnam, con vientos que podrían alcanzar hasta 166 km/h (103 mph) cuando entre en el mar de China Meridional el miércoles, después de cruzar Filipinas, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos de Vietnam.

Los rescatistas llegaron a muchos residentes varados a finales de la semana pasada cuando las aguas de la inundación retrocedieron brevemente, pero el lunes por la mañana los ríos regresaron a subir. Los ríos Huong y Bo en la ciudad de Hue alcanzaron niveles peligrosos.