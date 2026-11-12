Colapsa un edificio; al menos 2 muertos

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Nueva York.- Bomberos removieron escombros la noche del miércoles luego de que un edificio de tres pisos se vino abajo en Brooklyn, causando la muerte de al menos dos personas y dejando a otras atrapadas bajo los restos de la obra.

Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraron a decenas de bomberos mientras retiraban escombros en la sección de Flatbush, incluso abriéndose paso con las manos o con la ayuda de sierras eléctricas.

Al menos 10 personas fueron hospitalizadas de urgencia, incluidas cuatro en estado crítico, informó el alcalde Zohran Mamdani durante una conferencia de prensa. Funcionarios del departamento de bomberos aseguraron que las operaciones de búsqueda y rescate continuarán durante varios días.

"No sabemos cuántas personas están desaparecidas", reconoció el jefe del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, John Esposito.

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A eso de las 6:30 de la tarde de este miércoles, los bomberos sacaron de entre los escombros a una persona cubierta de polvo —aún viva y moviéndose—, la colocaron en una camilla y la subieron a toda prisa en una ambulancia.

El edificio que se vino abajo —una estructura de uso mixto con negocios en la parte inferior y apartamentos en la parte superior— se ubicaba en uno de los extremos de un lote donde un edificio de un piso había sido demolido para un proyecto de construcción. El lugar estaba en excavación y la estructura que se vino abajo llenó el pozo de construcción con ladrillos y madera.

El edificio vecino a la estructura afectó la permanencia en pie, pero el muro compartido se vino abajo, dejando expuestas las habitaciones del interior, incluida una recámara y armarios llenos de ropa.

Un dron permanecía sobre el lugar mientras los bomberos excavaban a mano, arrojando restos de escombros a un costado. Los equipos de rescate también usaron perros adiestrados para localizar a los sobrevivientes.

"A medida que continúan las operaciones de emergencia, les pido de favor que me acompañen a orar por nuestros vecinos y miembros de esta comunidad", dijo Mamdani en redes sociales.

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas perdieron la vida y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.