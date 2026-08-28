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Colombia y Ecuador planean base fronteriza

Por AP

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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Colombia y Ecuador planean base fronteriza
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      BOGOTÁ.- Autoridades colombianas y ecuatorianas se reunieron el jueves para avanzar en las conversaciones sobre la instalación de una base binacional en la frontera en el marco de la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, informó el Ministerio de Defensa colombiano.

      Ecuador y Colombia lidian con una compleja situación de seguridad en la frontera compartida de más de 600 kilómetros donde operan grupos ilegales vinculados al tráfico de drogas, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y otros delitos.

      El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha insistido al gobierno colombiano en hacer más por enfrentar a los grupos ilegales que operan en la frontera, lo que generó tensiones con el presidente Gustavo Petro, quien gobernó Colombia hasta el 7 de agosto.

      Con la llegada al poder del conservador Abelardo de la Espriella, quien prometió mano dura contra los ilegales, las tensiones con Noboa cedieron y ambos han estado de acuerdo en aumentar 

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      la cooperación.

      El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, arribó la víspera a Colombia para "discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas", según informó el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado.

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