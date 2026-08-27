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Retira SCT ocho vehículos por transporte irregular en Matehuala

La dependencia informó que las unidades ofrecían traslados sin autorización, permisos ni seguro

Por Redacción

Agosto 27, 2026 08:21 p.m.
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Retira SCT ocho vehículos por transporte irregular en Matehuala
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      Ocho vehículos que presuntamente prestaban servicios de transporte de manera irregular fueron retirados de circulación durante un operativo realizado en Matehuala, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

      De acuerdo con la dependencia estatal, durante las inspecciones se detectó que las unidades ofrecían traslados sin contar con autorización, permisos ni seguro para operar.

      Ante estas irregularidades, el personal de la SCT retiró los vehículos de circulación y aplicó las medidas previstas en la normativa. La dependencia no precisó el tipo de unidades aseguradas, las rutas en las que operaban ni las sanciones impuestas a sus responsables.

      La SCT anunció que mantendrá las inspecciones en diferentes puntos del Altiplano para revisar que los prestadores del servicio de transporte cumplan con los requisitos establecidos.

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