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Melenie Carmona confirma embarazo con emotiva publicación

Alicia Villarreal manifiesta su alegría ante la llegada de su primer nieto

Por El Universal

Agosto 27, 2026 05:32 p.m.
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Melenie Carmona confirma embarazo con emotiva publicación
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      Después de los rumores y las especulaciones que la rodearon durante semanas, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, confirmó que está a punto de convertirse en mamá.


      La joven cantante decidió recurrir a las redes sociales para anunciar su embarazo y lo hizo con una tierna fotografía.

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      En la imagen, que en cuestión de minutos ya superó los 16 mil me gusta, aparece Melenie luciendo un espectacular vestido que dejó ver su pancita: "El secreto que ya no era tan secreto", escribió.
      Hasta el momento, la joven no ha revelado cuánto tiempo tiene de embarazo ni el género de su bebé; sin embargo, con su publicación dejó claro que está feliz y muy emocionada ante la llegada de su primer hijo.
      La confirmación llega después de que su papá, Arturo Carmona, prácticamente la balconeara en junio pasado. Durante una función de "Perfume de Gardenia", el actor sorprendió a con una frase que muchos tomaron como una revelación sobre la posible maternidad de su hija
      "Gracias por compartir conmigo este momento tan importante en mi vida", dijo.
      Sus palabras provocaron que las miradas se dirigieran hacia Melenie, quien hasta entonces había mantenido el tema en privado.
      Alicia Villarreal, por su parte, también había hablado sobre la posibilidad de convertirse en abuela y reconoció la ilusión que le provocaba recibir a su primer nieto.
      "Pues, yo estoy lista, desde cuándo, desde que me dijo: 'ya decidimos vivir juntos'. Pensé: 'ya, en cualquier momento'... yo estoy lista, para ser abuela", aseguró.

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