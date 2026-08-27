"Bully", la película que se inspiró en el asesinato de Bobby Kent

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En 2001, Larry Clark, quien ya se había consolidado como un director controversial, estrenó su nueva producción cinematográfica, "Bully", la cual estaba inspirada en el asesinato de Bobby Kent, un joven que ejercía bullying a su mejor amigo Marty Puccio quien, junto con otros seis jóvenes, que atestiguaron los abusos de Bobby, trataron de vengarse de él, asesinándolo.

Clark ya había rodado una cinta que, todavía hoy, se mantiene en la memoria colectiva de aquellos que crecieron en la década de los noventa, nos referimos a "Kids", de 1995, en donde refleja cómo era la realidad de los adolescentes estadounidenses por la época, exponiendo temas como el consumo de alcohol y drogas, como la epidemia del VIH / Sida.

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Por ello, cuando, seis años más tarde, lanzó el tráiler de su segunda película, con temática adolescente, eran muchas las expectativas de los seguidores que consiguió cuando "Kids" salió en los cines y, más tarde, en los fans que captó cuando la película fue vendida en formato de videocasete, VHS.Esta vez, se trataba de "Bully", película basada en los hechos que tuvieron lugar, al sur de Florida, el 14 de julio de 1993, cuando el joven de 20 años, Bobby Kent murió, como consecuencia de un homicidio; detrás de él, estaban su mejor amigo, la novia de este y varios conocidos.Cuando Marty Puccio, quien conocía a Kent desde la infancia y, había cosechado una amistad con el joven por años, dijo a la policía sus razones de participar en el asesinato, expresó que, desde hace años, Bobby habría abusado de él, no sólo física y verbalmente, sino también sexualmente.Pero, antes de revelárselo a las autoridades de Florida, encargadas del caso, ya había confiado a su novia, Lisa Conelly, sobre los abusos, perpetuados por Kent, sin embargo, nadie sospechaba de ellos, mucho menos los progenitores de Marty, debido a que Bobby adoptaba un comportamiento recto y de gran cortesía frente a los adultos.Fue entonces que Lisa, quien acaba de enterarse que estaba embarazada y, deseaba crear un futuro familiar con Marty, le propuso unirse para quitarle la vida a Bobby, para que no volviera e interponerse entre los dos, mientras tanto, Kent no sospechaba de los planes de su amigo y la novia de este.Con el transcurso de los días, Lisa y Marty incluyeron a otros jóvenes, conocidos y familiares suyos, en la planificación del homicidio, el cual sí fue ejecutado y que les valió, a los siente participantes, diferentes condenas.El actor Nick Stahl dio vida a Bobby Kent; Brad Renfro a Marty Puccio y las jóvenes actrices Rachel Miner y Bijou Phillips a los intereses románticos de los jóvenes protagonistas, Lisa Conelly y Ali Willis, respectivamente.Y aunque el público joven recibió bien la película, los críticos pensaron que era demasiado explícita, con escenas de contenido sexual y en la que se recreaban escenarios, en donde el consumo de estupefacientes, como momentos de severa violencia, habían tenido lugar, por lo que la describieron como una "película de explotación", término que hace referencia a la búsqueda de atraer a la audiencia, incitando a la morbosidad y curiosidad insana.