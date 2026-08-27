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César Huerta regresa a Pumas: "Soy un bendecido de estar en casa"

Con la era Rafa Márquez iniciando, Huerta busca consolidar su lugar en el equipo y en el combinado tricolor.

Por El Universal

Agosto 27, 2026 05:45 p.m.
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César Huerta regresa a Pumas: "Soy un bendecido de estar en casa"
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      "Soy un bendecido de estar en casa", aseguró César Huerta, refuerzo estelar de los Pumas que vive su segunda etapa con el club auriazul, luego de una breve aventura en Europa con el Anderlecht de Bélgica.


      Desde su llegada a México, el extremo tricolor fue claro al manifestar que solo había una opción para regresar al país y ya se cumplió de forma oficial ese ansiado retorno al club con el que brilló hace unas temporadas.

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      Era tanto el deseo de Huerta por regresar al equipo universitario que consiguió el número de Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de los Pumas, para expresarle su intención de volver.
      "Toño lo sabe muy bien, conseguí su número y, a raíz de eso, todo fue avanzando muy rápido", confesó el 'Chino'.
      Ante los ojos de algunos, dejar el futbol europeo para regresar al mexicano puede ser visto como un paso hacia atrás, pero el canterano de Chivas no lo ve así y admitió que está listo para dejarlo todo por los colores.
      "Yo no veo esto como un retroceso, pasé un año muy difícil y esto lo veo como una oportunidad para reinventarme, hacer las cosas de mejor manera y disfrutar de volver a jugar futbol. Eso para mí es lo más importante y lo que me da la felicidad, por eso estoy aquí, porque quiero jugar y quiero sumar. Estoy comprometido al 100 por ciento con la institución".
      Contar con un lugar en el futbol del Viejo Continente le dio a César la oportunidad de estar en la Copa del Mundo 2026, pero ahora, con el inicio de la era de Rafa Márquez, su lugar no está asegurado.
      Respecto a este tema, el jugador auriazul aseguró que este regreso también puede ayudar a ponerlo aún más cerca del combinado tricolor.
      "Sé que si estoy en un buen nivel tengo muchas chances de competir en Selección Nacional. Pumas me abrió las puertas de la Selección", afirmó el nuevo número 10 del equipo de la UNAM.

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