Eclipse lunar parcial 27 agosto: visibilidad y detalles en México

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La noche más esperada de agosto entre los amantes de la astronomía, por fin dará inicio este jueves 27 con el eclipse parcial de luna, donde el satélite natural alcanzará un 96% de cobertura.

También conocido como Luna de Sangre, debido a la tonalidad cobriza que se proyecta en el astro, este fenómeno será visible en varias partes del mundo, incluido México. Así que a continuación compartimos algunas claves de observación para que no te pierdas ningún detalle.

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De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), el evento astronómico iniciará a las 19:23 horas y se extenderá hasta la 01:01 de la madrugada del viernes 28.El punto máximo del fenómeno será a las 22:12 horas. En este momento la luna alcanzará una mayor cobertura y la intensidad de la tonalidad cobriza se apreciará mejor.El eclipse podrá observarse en algunas regiones de Europa, África y gran parte del continente americano. En México podrá seguirse durante varias horas, dependiendo de los factores climáticos de cada ciudad.Cabe mencionar que la Luna de Sangre podrá apreciarse a simple vista, sin la necesidad de ocupar equipo especial. Opta por lugares despejados y alejados de la contaminación lumínica.Para fotografiar la Luna esta noche, los expertos recomiendan desactivar el enfoque y la exposición automática de tu dispositivo (teléfonos o cámara), en su lugar ajusta manualmente la configuración dependiendo del brillo de la luna y las luces que haya alrededor.De acuerdo con National Geographic la Luna de Sangre se produce cuando la Tierra se interpone de forma directa entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre la superficie del satélite natural, donde parte de la iluminación de sol se filtra por la atmósfera y se desvía hacia la superficie lunar. Durante este proceso, las longitudes de onda más cortas (azules y verdes) se dispersan, mientras que las más largas (rojas y anaranjadas), atraviesan con mayor facilidad.