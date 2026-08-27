Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada

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Esta tarde se registró un accidente entre un tráiler y un automóvil sobre Circuito Potosí, a la altura de la colonia Tierra Blanca, con saldo de una persona lesionada.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor del tráiler realizaba maniobras para ingresar a una bodega de la empresa Construalcalde.

De acuerdo con el reporte preliminar, un automóvil Nissan Sentra, que circulaba en dirección al Hospital del Niño y la Mujer, se impactó contra el tractocamión.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a la persona que conducía el automóvil y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. No se informó sobre la gravedad de sus lesiones.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.