Tráiler y automóvil chocan en Circuito Potosí; una persona resulta lesionada
El percance ocurrió cuando la unidad de carga realizaba maniobras para ingresar a una bodega en la colonia Tierra Blanca
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Esta tarde se registró un accidente entre un tráiler y un automóvil sobre Circuito Potosí, a la altura de la colonia Tierra Blanca, con saldo de una persona lesionada.
El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el conductor del tráiler realizaba maniobras para ingresar a una bodega de la empresa Construalcalde.
De acuerdo con el reporte preliminar, un automóvil Nissan Sentra, que circulaba en dirección al Hospital del Niño y la Mujer, se impactó contra el tractocamión.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana valoraron a la persona que conducía el automóvil y la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. No se informó sobre la gravedad de sus lesiones.
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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.
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