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Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje

Interapas sustituirá 50 metros de tubería entre Agustín Vera y Zapata; la obra costará alrededor de 450 mil pesos

Por Pulso Online

Agosto 27, 2026 08:52 p.m.
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Cierran tramo de Avanzada por renovación del drenaje
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      El organismo operador Interapas inició la rehabilitación de la red de drenaje en la calle Avanzada, en el Barrio de Tequisquiapan, donde el tránsito vehicular permanecerá cerrado durante los trabajos.

      La intervención se realizará en el tramo comprendido entre las calles Agustín Vera y Zapata. El proyecto contempla la instalación de 50 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad, de 12 pulgadas.

      De acuerdo con Interapas, la obra requerirá una inversión aproximada de 450 mil pesos y beneficiará a más de 180 viviendas de la zona.

      El organismo no precisó cuánto tiempo permanecerá cerrado el tramo, por lo que recomendó utilizar rutas alternas mientras concluyen las labores.

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