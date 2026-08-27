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Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga

El organismo informó que espera la estabilización del terreno para realizar el bacheo; no precisó cuándo concluirá los trabajos

Por Pulso Online

Agosto 27, 2026 05:35 p.m.
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Interapas atribuye hundimiento en Juan Sarabia a reparación de una fuga
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      El hundimiento reportado este jueves por vecinos de la colonia Juan Sarabia se encuentra en el punto donde Interapas abrió la vialidad para reparar una fuga de agua potable, así lo informó el organismo operador.

      De acuerdo con su versión, la fuga fue atendida el viernes 21 de agosto en el cruce de las calles Artículo 123 y Francisco Martínez de la Vega, donde fue necesario sustituir un tramo dañado de una tubería de 12 pulgadas que abastece al sector y a colonias cercanas.

      Interapas explicó que el bacheo de la vialidad permanece pendiente debido a que debe transcurrir el tiempo necesario para que el terreno pierda humedad y se estabilice. Afirmó que este procedimiento busca evitar nuevos hundimientos o daños en la tubería reparada.

      El organismo señaló que dejó el área señalizada y acordonada mientras concluyen los trabajos. Sin embargo, durante un recorrido realizado este jueves se observaron ramas, piedras, tierra, cartón y cintas amarillas colocadas por los propios habitantes para advertir del peligro a peatones y automovilistas.

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      Los vecinos habían denunciado que el problema comenzó como un pequeño hueco acompañado de filtraciones que identificaron como aguas residuales y que posteriormente aumentó de tamaño. Por ello, atribuyeron el hundimiento a un posible colapso del drenaje.

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      Interapas sostuvo, en cambio, que su intervención correspondió a una fuga en la red de agua potable. El organismo no informó si realizó alguna revisión adicional a la infraestructura sanitaria para descartar daños en el drenaje.

      Hasta el momento tampoco existe un dictamen técnico público que permita establecer si se trata de un socavón causado por el colapso del subsuelo o de la excavación abierta durante la reparación.

      Interapas no precisó la fecha en que realizará el bacheo ni cuándo quedará completamente cerrada la excavación.

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