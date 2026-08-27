PRI acusa discriminación en iniciativa sobre doble nacionalidad
El partido anunció que sus legisladores votarán contra la propuesta atribuida a la presidenta Claudia Sheinbaum
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CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum para restringir derechos políticos a mexicanos con doble nacionalidad, al considerar que representaría un retroceso en materia de derechos humanos.
Mediante un pronunciamiento, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI sostuvo que contar con otra nacionalidad no implica una doble lealtad ni constituye una razón para poner bajo sospecha a quienes se encuentran en esa condición.
El partido calificó la propuesta como discriminatoria y afirmó que afectaría los derechos de millones de ciudadanos mexicanos.
El PRI también acusó al Gobierno federal de utilizar el tema para desviar la atención de los problemas nacionales, aunque no presentó elementos adicionales para sustentar ese señalamiento.
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Finalmente, adelantó que sus legisladores votarán contra la iniciativa cuando sea sometida a consideración del Congreso de la Unión.
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