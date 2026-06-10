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Combaten brote de cólera en el estado de Borno

Se está desarrollando en comunidades con sistemas de salud debilitados

Por AP

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Combaten brote de cólera en el estado de Borno
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      MAIDUGURI, Nigeria.- Un brote de cólera en el noreste de Nigeria ha causado la muerte de 74 personas y ha infectado a más de 7.000 desde que comenzó en mayo, informó el martes la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.

      El brote, reportado en 14 de los 27 gobiernos locales del estado de Borno, se está desarrollando en comunidades con sistemas de salud debilitados por casi dos décadas de extremismo violento del grupo insurgente Boko Haram.

      La enfermedad es endémica y estacional en el país, donde sólo el 14% de la población de Nigeria —de más de 200 millones— tiene acceso a servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura, según datos gubernamentales de 2020.

      En ocasiones la situación es peor en Borno, tanto en Maiduguri —la capital del estado, que está densamente poblada— como en comunidades remotas con saneamiento e higiene deficientes, en parte por estar alejadas de las autoridades sanitarias.

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      El grupo médico indicó que ha atendido a 7.439 pacientes de cólera en sus instalaciones, lo que representa un promedio de 185 ingresos por día. Dijo que el viernes de la semana pasada registró 500 pacientes, un récord para un solo día durante el brote.

      "La defecación al aire libre también lo está empeorando, y hay menos socios (sobre el terreno)", expresó Jessie Kurnurkar, coordinadora de proyecto de MSF. "Para cuando sabemos de los casos en la comunidad, ya se ha producido la transmisión local, y es difícil responder, porque la propagación ha aumentado".

      Pacientes en un centro de tratamiento de MSF en Maiduguri hablaron con The Associated Press sobre sus experiencias durante el brote.

      La paciente Aisha Ibrahim contó que ha estado defecando sin parar desde que enfermó de cólera, y que llevaba más de cuatro días de haber ingresado.

      "Cuando me dieron de alta, los vómitos se detuvieron, y cuando llegué a casa, volví a evacuar y se tornó grave, así que me llevaron de urgencia de regreso al centro".

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