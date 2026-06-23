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NACIONES UNIDAS (AP) — El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución el martes que autoriza nuevas medidas para llevar a justicia a quienes ataquen a sus fuerzas de paz.

Casi 1.100 cascos azules de países de todo el mundo han perdido la vida en el cumplimiento del deber y miles más han resultado heridos desde 1948, según cifras del departamento de mantenimiento de la paz de la ONU. Sin embargo, la resolución señala que la tasa de enjuiciamiento por asesinatos y otros actos delictivos contra esos contingentes "se ha mantenido muy baja".

Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución para proteger cascos azules

La resolución, impulsada por Pakistán y Dinamarca y copatrocinada por más de 150 países, busca cubrir vacíos para garantizar la rendición de cuentas. Autoriza al secretario general Antonio Guterres a asegurar que, tras futuros ataques, se recopilen los hechos y a respaldar investigaciones y procesos judiciales por todos los actos violentos.

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La embajadora de Dinamarca ante la ONU, Christina Lassen, manifestó que la resolución envía un mensaje claro a los más de 50 mil efectivos que prestan servicio en misiones de mantenimiento de la paz desde Líbano y Chipre hasta Sudán del Sur y la República Centroafricana: "Los ataques contra ellos no serán recibidos con silencio ni impunidad".

ONU impulsa justicia tras ataques a cascos azules en misiones de paz

"A los autores de cualquier delito, estén donde estén y sean quienes sean", declaró Lassen, "les envía un mensaje firme de que la comunidad internacional está observando, de que los delitos no quedarán impunes, de que se buscarán y se lograrán la rendición de cuentas y la justicia".

El embajador de Pakistán ante la ONU, Asim Ahmad, señaló que los ataques contra los cascos azules en varios países han aumentado en número y sofisticación, a menudo sin castigo.

Las condolencias son necesarias cuando los cascos azules mueren o resultan heridos, pero lo que se necesita es justicia, sostuvo. "Lo más importante es que esta resolución es una fuerte expresión de la voluntad política del consejo de respaldar a los cascos azules".

El Consejo de Seguridad también adoptó una resolución en 2021 destinada a fortalecer la rendición de cuentas por delitos cometidos contra los cascos azules.

El departamento de mantenimiento de la paz de la ONU señaló "avances significativos" desde entonces, con un aumento de las investigaciones nacionales y del número de presuntos responsables identificados, detenidos o ambas cosas. Mencionó a 103 personas condenadas desde 2020 por una serie de delitos relacionados con la muerte de 35 cascos azules y dos expertos de la ONU en la República Centroafricana, la República Democrática de Congo, Líbano y Mali.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, celebró la adopción de la resolución y destacó las acciones desde 2020, pero subrayó: "Hay que hacer mucho más".

La resolución adoptada el martes pide al secretario general presentar al consejo, en un plazo de 120 días, opciones sobre maneras de lograr justicia por delitos contra los cascos azules.

"Esto ayudará al consejo a evaluar qué está funcionando, dónde persisten las brechas y qué medidas adicionales podrían ser necesarias", afirmó Ahmad, de Pakistán.

Lassen, de Dinamarca, indicó que el consejo espera con interés considerar las propuestas y trabajar en conjunto "para traducirlas en avances significativos".