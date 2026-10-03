Último adiós a Nedi Edit Nevárez tras ataque en Torreón

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Entre aplausos y flores blancas, dan último adiós a Nedi Edit Nevárez González

Sábado, 3 de octubre de 2026 16:18 | Estados | COAHUILA-MAESTRA

TORREÓN, Coah., octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Bajo un cielo grisáceo y escoltado por dos de sus hijos, el señor Nevárez lanzó una rosa blanca al féretro de su hija Nedi Edit Nevárez González, la subdirectora de la secundaria General 13 del ejido La Unión de Torreón, Coahuila, quien fue asesinada el pasado jueves cuando dos hermanos gemelos entraran a atacar a la comunidad del plantel.

Funeral y despedida a Nedi Edit Nevárez

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En el panteón Jardines del Parque de Torreón, decenas dieron el último adiós al cuerpo de la maestra, considerada por muchos como una heroína. Después de que el papá de la maestra lanzara la rosa blanca, siguieron los hermanos y el único hijo de la maestra. La mamá de Nedi Edit no pudo estar en el entierro, pues se encuentra hospitalizada por una enfermedad de años.

Durante el entierro, los presentes aplaudieron en una ocasión mientras se brindaban las últimas palabras. En algún momento, los familiares más cercanos rodearon el ataúd para despedirse de Nedi Edit de 57 años, una de cinco hermanos y hermanas en la familia.

La subdirectora estaba a dos años de jubilarse y había tenido un recorrido por distintas escuelas, entre ellas la secundaria 3 y la 11.

"La maestra Nedi Edith Nevárez González fue una excelente maestra de Español, fue una de las maestras que me inspiró para ser docente, nunca lo supo, pero le tenía yo mucha admiración... tengo muchas ganas de llorar, me duele y me puede tanto lo que sucedió no es justo, era una excelente maestra", escribió Diana Castillo en la red social Facebook.

Antes del entierro, se ofreció una ceremonia religiosa en la funeraria Gayosso. Allí la recordaron como una mujer inteligente, risueña, buena compañera y amiga.

Respuesta institucional y estado de los heridos

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que desde las primeras 24 horas de los hechos ocurridos en la secundaria, la secretaría de Educación puso en marcha la ruta de atención a situaciones de alto impacto en coordinación con la oficina Inspira y la Secretaría de Salud.

Se trata de un despliegue que contempla visitas domiciliarias casa por casa a las familias del alumnado, así como sesiones de contención emocional destinadas a maestras, maestros y personal administrativo del centro escolar.

Dijo que debido a que las instalaciones escolares continúan bajo resguardo de la fiscalía estatal para las investigaciones correspondientes, las actividades escolares continuarán temporalmente bajo la modalidad de educación en casa hasta recuperar el inmueble.

Garza Fishburn destacó la entrega de los docentes de la secundaria frente a lo vivido. "Sin duda (fueron héroes) como son todos. No tengo la menor duda de la entrega amorosa y valiente", comentó.

Las autoridades de Coahuila, a través de la secretaría de Educación, confirmaron que una de las cuatro personas lesionadas en el ataque del jueves pasado, fue dada de alta. Mientras que las otras tres personas, incluido el estudiante de 13 años, siguen en observación y control médico.

Quien fue dada de alta es una persona de nombre Romina, quien había presentado una herida en el cuello a causa de las armas blancas. Romina fue dada de alta para continuar su recuperación en casa.

El director de la escuela fue trasladado a piso y muestra una mejoría. Sin embargo, sigue bajo revisiones y exámenes.

En cuanto al alumno de 13 años de nombre Alexis, su condición todavía es delicada, pero no ha presentado variaciones de riesgo.

Por otro lado, se reporta estable la condición de salud del profesor Ricardo, a pesar de fuertes heridas sufridas.