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México celebra el Día del Novio con flores azules y regalos

El Día del Novio en México nació en 2014 como una iniciativa digital que ganó popularidad en redes sociales.

Por El Universal

Octubre 03, 2026 06:37 p.m.
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- Lo que surgió como una tendencia marcada por la comunidad digital, resultó en una fecha especial para muchas parejas en México y Latinoamérica, se trata del Día del Novio que se celebra cada 3 de octubre.

      A pesar de que este día no forma parte de ningún calendario oficial, ni se encuentra respaldado por alguna autoridad o acontecimiento histórico, cada vez son más las parejas que celebran este día con peculiares obsequios para los novios como ramos de flores azules y carritos de juguete.

      Origen digital y popularización en redes sociales

      Al popularizar esta tendencia en redes sociales, cientos de internautas se pregunta de dónde surgió la celebración que tiene origen desde el 2014 a través de una iniciativa que se posicionó en plataformas digitales con el hashtag #NationalBoyfriendDay, donde los internautas compartían publicaciones, fotos y videos dedicados a sus parejas, principalmente en Estados Unidos.

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      Sin embargo, en Latinoamérica tomó otro significado, pues su cercanía con el 21 de septiembre –día donde se acostumbra regalar flores amarillas–, logró que la iniciativa se volviera una respuesta de las parejas a este gesto romántico con ramos de flores azules para festejar a los novios.

      Tradiciones y simbolismo del Día del Novio en México

      Una de las tradiciones más populares del Día del Novio en México es regalar flores azules, ya que este color se asocia simbólicamente con valores como la confianza, lealtad, seguridad y tranquilidad, cualidades que muchas personas relacionan con una relación de pareja estable.

      Cabe destacar que no existe una regla sobre el tipo de flor que debe regalarse. Rosas, hortensias, tulipanes u otros arreglos pueden formar parte del detalle, dependiendo de los gustos de cada pareja.

      Aunque esta práctica aún no es tan popular como otras, cada vez más personas la están adoptando, especialmente a través de publicaciones en redes sociales donde los hombres reciben o desean recibir este gesto simbólico.

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