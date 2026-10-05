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CPI revela órdenes de arresto contra líderes talibanes en Afganistán

El portavoz talibán rechazó la autoridad de la CPI y defendió la sharia islámica.

Por AP

Octubre 05, 2026 04:09 p.m.
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CPI revela órdenes de arresto contra líderes talibanes en Afganistán
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      La Corte Penal Internacional hizo públicas el lunes órdenes de arresto contra cuatro altos dirigentes talibanes, a quienes acusa de crímenes de lesa humanidad por la persecución de mujeres, niñas y miembros de la comunidad LGBTQI+ en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021.

      Órdenes de arresto contra líderes talibanes

      El tribunal indicó en un comunicado que las órdenes se emitieron en julio y septiembre del año pasado contra el líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani. También son buscados el ministro de Educación, Habibullah Agha, y el ministro de Educación Superior, Neda Mohammad Nadim.

      La existencia de las órdenes contra Akhundzada y Haqqani se dio a conocer el año pasado, pero permanecieron bajo sello. Debido a que el Talibán tiene el poder en Afganistán y el tribunal no cuenta con una fuerza policial, es ínfima la posibilidad de detener a alguno de los sospechosos.

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      Desde que recuperaron el control del país, los talibanes han prohibido a las mujeres trabajar, acceder a la mayoría de los espacios públicos y continuar su educación más allá del sexto grado. El año pasado, Akhundzada prohibió que los edificios tuvieran ventanas que dieran a lugares donde una mujer pudiera sentarse o estar de pie.

      Reacciones y contexto internacional

      El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, condenó la decisión del tribunal.

      "Afganistán no reconoce ningún tribunal bajo el título de la 'Corte Internacional', ni concede importancia alguna a sus posturas", declaró Mujahid en un comunicado. "Obedecemos a la sharia islámica y sus tribunales, no a entidades de inteligencia ni los llamados tribunales".

      El exfiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en enero del año pasado que había solicitado órdenes contra Akhundzada y Haqqani, debido a que "las mujeres y niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, están enfrentando una persecución sin precedentes, inconcebible y continua por parte de los talibanes".

      El tribunal señaló el lunes que los cuatro sospechosos están acusados de persecución contra "niñas, mujeres y otras personas que no se ajustan a la política talibán sobre género, identidad o expresión de género; y por motivos políticos contra personas percibidas como 'aliadas de las niñas y las mujeres'".

      Los jueces que emitieron las órdenes indicaron que los cuatro sospechosos, "actuando en nombre de los talibanes", implementaron una política gubernamental que "dio lugar a graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales de la población civil de Afganistán, en relación con conductas de asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y desaparición forzada".

      Los talibanes, añadieron, "se dirigieron específicamente contra niñas y mujeres por razón de su género, privándolas de derechos y libertades fundamentales", entre ellos la educación, la privacidad y la vida familiar, así como las libertades de movimiento, expresión, pensamiento, conciencia y religión.

      "Además, otras personas fueron atacadas porque ciertas expresiones de sexualidad y/o identidad de género se consideraban incompatibles con la política talibán sobre género", indicaron los jueces.

      Grupos de derechos celebraron el año pasado cuando el tribunal emitió órdenes bajo sello contra los dos altos dirigentes talibanes.

       

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