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CPI limita su pesquisa sobre Afganistán

Por AP

Noviembre 14, 2026 03:00 a.m.
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CPI limita su pesquisa sobre Afganistán
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      Desarrollado por SACS IA

      La Haya, Hol.- Los jueces de la Corte Penal Internacional han puesto fin a la parte de la investigación del tribunal mundial sobre Afganistán que podría haber involucrado a personal militar de Estados Unidos y, en su lugar, han limitado la pesquisa a los crímenes cometidos por el Talibán, según documentos judiciales publicados el viernes.

      El fallo se produce cuando la corte y 13 miembros actuales y anteriores de su personal están bajo sanciones del gobierno del presidente Donald Trump, que se oponen a cualquier investigación sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos, como Israel.

      La decisión, emitida el jueves pero hecha pública el viernes, cita "limitaciones significativas a la capacidad de la fiscalía para llevar a cabo sus investigaciones y asegurar pruebas" en el caso. No ofrece más detalles. La fiscalía de la corte informó a AP que ya apeló la decisión.

      No está claro si la decisión mitigará los ataques de Washington contra la corte. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha amenazado con "desmantelar el CPI —ladrillo por ladrillo, si es necesario". Estados Unidos no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción.

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      Pero Estados Unidos también ha cuestionado la información del IPC sobre funcionarios israelíes. La corte tiene órdenes de arresto pendientes contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu así como contra su exministro de Defensa, por acusación de crímenes de lesa humanidad en Gaza. 

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