Cracovia rinde homenaje

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Cracovia, Polonia.- Miles de cracovianos acompañaron este lunes al presidente polaco, Karol Nawrocki, y al primer ministro, Donald Tusk, en una marcha silenciosa en la plaza del Mercado de Cracovia en homenaje a las seis víctimas del tiroteo ocurrido el sábado en ese lugar.

La marcha, a la que asistió también el edil de la ciudad, Lukasz Gibala, comenzó a las 20:00 horas locales (19:00 GMT) en la confluencia de la plaza Mayor con la calle Slawkowska, el escenario donde se inició el ataque, y recorrió los puntos donde cayeron abatidas las víctimas.

El presidente Nawrocki y el primer ministro Tusk firmaron un libro de condolencias dedicado a las víctimas y recorrieron el perímetro de la plaza en medio de fuertes medidas de seguridad.

Mientras los dos políticos rendían homenaje en los puntos donde murieron cuatro mujeres polacas, una austriaca y un ciudadano británico, los miles de ciudadanos que se habían congregado en la plaza desde la tarde caminaron en silencio en un ambiente de recogimiento y emoción.

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Muere el atacante

El presunto autor del tiroteo cometido el pasado sábado en Cracovia, que causó seis muertos y 16 heridos, y del que sospecha que también mató a tres familiares en otra localidad, ha muerto esta madrugada en un hospital de la ciudad, informó la Policía regional de Pequeña Polonia en un mensaje publicado en X.

El supuesto atacante, un ciudadano polaco de 24 años con ideas ultraderechistas, había resultado herido de gravedad.

Mientras, la Fiscalía Nacional polaca afirmó que el sujeto efectuó "varias decenas o incluso cientos de disparos" contra los transeúntes en la plaza del Mercado.