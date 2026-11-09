Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas

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El gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que se han rehabilitado 90 manantiales y construido 6 nuevas plantas tratadoras de aguas residuales en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Se han destinado mil 100 millones de pesos para la preservación de uno de los cuerpos de agua más importantes del país.

Además, las labores de restauración en la cuenca de este importante espejo de agua, orgullo de los mexicanos y atractivo para los turistas y visitantes extranjeros, forman parte de una estrategia conjunta con el Gobierno Federal, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

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Dijo que las seis nuevas plantas de tratamiento se distribuyeron en puntos clave de la cuenca con la finalidad de frenar la entrada de aguas residuales sin tratar y mejorar la calidad del recurso hídrico. Asimismo, el mandatario michoacano mencionó que los 90 manantiales intervenidos ya vierten agua de forma continua hacia el lago.El gobernador Ramírez Bedolla recordó que, para atender el deterioro derivado de la sequía de 2024, se adquirió maquinaria especializada con la que se han retirado más de 130 mil metros cúbicos de lodo y depósitos orgánicos."Con estas labores de dragado se restablecieron canales de navegación y se recuperó profundidad en las zonas más afectadas", aseguró.Detalló que son más de 500 hectáreas de superficie del lago de Pátzcuaro las que se han logrado recuperar en un esfuerzo entre federación, estado, municipios, comunidades indígenas y autogobiernos."Son 500 hectáreas de superficie las que se han recuperado. Ha ayudado mucho la lluvia, pero también las intervenciones, las obras hídricas y la limpieza de canales ayudan a que la preservación del lago sea permanente", especificó.