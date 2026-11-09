James Gunn habla de su renuncia como directivo de DC Studios

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Esta mañana se dio a conocer que James Gunn y Peter Safran dimitieron a su puesto como co-directores de DC Studios y, a sólo un par de horas de la noticia, Gunn explica que no se trata de un fracaso para él; dejar ese puesto, en realidad, le genera un alivio enorme pues, a cuatro años de estar frente a al estudio de cine, reconoce que la administración coportorativa no es lo suyo.

Skydance, la empresa que nace de la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount, ya ha hecho algunas modificaciones, con respecto a su plantilla administrativa; ahora, Jeremy Latcham que, antes, fue presidente y desarrollador de su competencia directa, Marvel Studios, fungirá como su director creativo.

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Pero, lo que más ha causado sorpresa, es la renuncia que Gunn y Safran presentaron a sus puestos como co-directores de la empresa.Sin embargo, Gunn ya salió a aclarar, a través de sus redes sociales que, su renuncia no se debió a ningún tipo de coacción por parte de la empresa, sino que, genuinamente, se trata de un deseo por dejar el puesto ya que, en los últimos cuatro años, que tuvo el título de co-director de DC Studios, cayó en la cuenta que las decisiones corporativas no son lo suyo."Lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, complicado, no me gusta la naturaleza a veces corporativa del trabajo (gracias a Peter [Safran] por soportar la peor parte)".En cambio, afirmó que su renuncia le ha generado un gran alivio, debido a que quiere enfocarse en lo que realmente le apasiona, la producción y el área creativa, pues Gunn no se va de la coorporación, sino que seguirá trabajando en cintas de superhéroes."Y lo que más me ha costado manejar con mi hiperconcentración por TDAH, ha sido dividir mi tiempo entre los proyectos que me apasionan muchísimo y los que no tanto, y todas las cosas que tengo que hacer como director de estudio... Así que sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables de estos grandes personajes, pero también estoy increíblemente aliviado y emocionado de volver a hacer cine en estado puro".