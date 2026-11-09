Alcalde de Río Bravo caminó 50 kilómetros tras escapar de sus captores

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RÍO BRAVO, Tamps., noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El alcalde de Rio Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz calificó el secuestro que sufrió el pasado 7 de noviembre en las inmediaciones de San Luis Potosí y Zacatecas como un viacrucis pues caminó 50 kilómetros para escapar, pasó frío y sed, además de que un motociclista le disparó al aire en la carretera.

Almaraz viajaba hacia Real de Catorce, San Luis Potosí, en una camioneta Escalade 2024 en compañía de su asesor, Julio Balderas, Martín Morales, director del DIF y tres mujeres más, entre ellas, su esposa.

Reconoce que cometieron un error, pues la aplicación de Google les marcaba que la ruta que seguían era la más rápida para llegar a su destino y, aunque lo era, no les especificaba que era una ruta de rancherías y zonas despobladas.

El retén rumbo a Real de Catorce

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Y fue entonces cuando comenzó el viacrucis que el alcalde describe.

"Había un retén, nos detuvieron y nos preguntaron qué andábamos haciendo; les dijimos que íbamos a Real de Catorce. Iba manejando Julio Balderas, que es uno de los asesores, yo iba en un lado, nos bajaron, nos pidieron las identificaciones de todos, celulares, papeles de la camioneta y los entregamos. Nos ordenaron subirnos a otra camioneta a Julio y a mí".

Cuenta que uno de los cuatro hombres armados que los detuvieron subió a la camioneta Escalade y no la pudo encender y cuando logra arrancar, no la sabía manejar.

"A Julio y a mí nos meten al poblado lejano, había un potrero donde tenían vacas, no había nada más. Nos bajan y nos ponen contra la pared, conozco el ambiente y dije: nos van a matar, mínimo nos van a golpear porque se baja uno con un arma larga y nos apunta, en ese trance estamos cuando empiezan a hablar por radio, no sabíamos qué pasaba porque estábamos retirados".

Sin embargo, logra escuchar que otro conductor que viajaba en un auto Tesla no se detuvo en el retén, por lo que los sujetos armados comienzan a disparar y a seguirlo.

La huida por la sierra

"Oí que dijeron: súbete, al cabo estos para dónde se van. El lugar donde estábamos es pura serranía, hay cactus, arbustos medianos, palmerillas largas. Se van y le dije a mi compañero: amárrate los tenis porque vi que traía las agujetas desabrochadas y vamos a correr. En 30 segundos se los amarró. Brincamos la cerca de alambre de púas. Nos aventamos sin parar media hora, una hora dándole a la loma, un cerro que pensamos estaba cerca, pero no. Nos subimos a esa loma y estábamos entre los arbustos agachados cuando vimos camionetas buscándonos, pero no salimos hasta que se cansaron de buscarnos".

Al observar el panorama, se dieron cuenta de que tenían enfrente la Sierra Madre, por lo que pensaron regresar y buscar la carretera.

"No sé cuál sería, si la Sierra Oriental o la Occidental, pero todo era serranía que no nos llevaba a ningún lado. Aquí empezó el viacrucis porque fue difícil; caminar entre la serranía es pesado. En tenis es cómodo, pero empiezan a partir porque había mucha piedra y teníamos como tres horas caminando, y le dije a Julio: "Tengo mucha sed", y él me dijo: "Estoy peor".

Media hora después, cuenta, Julio encontró una botella con agua mineral a la mitad y decidieron beber.

"Le dije no te la acabes porque necesitamos llegar al entronque que son como 80 kilómetros, sino llegamos nos van a levantar, seguimos caminando para llegar a la carretera, tardamos como tres horas porque oscureció y pierdes el sentido de la orientación, esto sucedió a las 4.30 de la tarde llegamos a la carretera entre 7:30 u 8, cada que veíamos una luz, nos escondíamos, pensamos que nos andaban buscando".

Una noche a la intemperie

A la 1 de la madrugada del domingo, observaron a lo lejos las luces de unas patrullas, pero decidieron caminar en contra pues temían que se tratara de los secuestradores.

"Ahora sé que era un operativo que andaba ahí, pero siendo del ambiente dije, nos subimos a la patrulla y nos llevan con ellos, porque hay muchos lugares donde es común este tipo de situaciones, ni de chiste pensamos en correr a las patrullas, corrimos en contra y luego como a la 1.30 de la mañana apareció un helicóptero porque también aparecían drones, conociendo el ambiente, no era nada bueno, y nos agachamos. El helicóptero, pensamos que sí nos andaban buscando, pero nunca nos vio; nos metimos en medio de la carretera para hacerle señas, pero no nos vio; pasó dos veces arriba de nosotros y decidimos seguir nuestro camino".

El alcalde de Rio Bravo destaca que a las 4 de la mañana se encontraban cansados, por lo que decidieron dormir en un terreno liso que encontraron.

"Estuvimos dos horas porque el frío era terrible; estaríamos a cinco sobre cero, andábamos en camisa y estábamos temblando y temblando. Julio me dijo: ya no aguanto, vamos a caminar; ya comenzó a clarear. Como a las 10 de la mañana ya no podíamos, no teníamos agua, pero la vida, el destino, Dios no lo sé, todos juntos, apareció una botellita de agua; la habían tirado. Tomamos mitad y mitad para aguantar y seguimos caminando. Nadie te quiere ayudar; pasaban autobuses ni te pelan. Iba uno en una moto, una Harley-Davidson. Julio me dijo: "Lo voy a parar para que pida auxilio". Hizo la parada y el hombre disparó al aire y se fue. Supongo que pensó que lo queríamos robar".

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El autobús y el resguardo en Coahuila

Miguel Ángel Almaraz comenta que, como a las 11:30 de la mañana, observaron que un autobús se acercaba y, sin ganas, le hizo una seña para que se detuviera.

"Ni volteé a verlo y oí los frenos; hasta me sorprendí: no traíamos dinero, identificaciones, nada. El chofer nos dijo qué están haciendo aquí en medio de la nada, le mentí y le dije que nos robaron y nos dejaron a pie. Dijo que nos podía llevar al entronque, que es la carretera entre Zacatecas y Saltillo, Coahuila, pero vi que decía que iba a Monterrey y le dije que nos llevara".

Asegura que el chofer del autobús sonrió y les dijo que no traían dinero para el boleto por lo que podían meterlo en problemas.

"Le dije que traía un reloj que no me habían quitado, lo convencimos, le dimos los dos relojes que traíamos, no lo digo para acusarlo, porque nos echó la mano cuando nos vio perdidos en la nada. Llegamos al entronque, agarramos rumbo a Saltillo, se paró en un merendero a desayunar, no traíamos dinero y un chavo nos regaló unas aguas porque escuchó la historia, toda la gente era de las rancherías y todos sabían todo, me preguntó si yo era el alcalde que andaban buscando y le dije que no, que era empresario".

Destaca que en el trayecto pasaron un retén que no revisó el autobús, pero al llegar a uno de migración, el oficial pidió las identificaciones de los pasajeros.

"Se sube el de migración y nos pide credenciales; le dije que si podía hablar con él y me bajó del autobús. Le dije que era el alcalde de Tamaulipas, que me habían levantado. Se rió y les gritó a todos: "Este es el de Tamaulipas", y llegó todo el convoy de Coahuila y me dijeron que ya estaba bajo resguardo".

Nada personal

Almaraz asegura que su secuestro no fue personal, pues sus captores no sabían quién era.

Destaca que puede identificarlos porque hasta que lo dejaron en el potrero se colocaron las capuchas y que llevaban chalecos blindados con las siglas "CDS".

"Fue un hecho fortuito, no debí haberme ido por ese camino, todo mundo sabe, pero entramos como Juan por su casa, esas fueron las consecuencias, fue un error, según Google era el camino más corto, tenía razón, pero no era el más seguro. Afortunadamente no tuvieron que rescatarme porque ya nos habíamos pelado. Hubo mucha movilización, mucho énfasis en rescatarnos, que así debían hacerlo con todas las personas en el país, porque no es secreto que hay miles de desaparecidos, en este momento debe haber muchos secuestrados en el país, es importante que les pongan atención a todos porque no está nada agradable que te tengan con un rifle en la cabeza".

En su vida, aseguró, ha habido muchos altibajos fuertes y este es uno más.

"Sin duda algo me había ganado para seguir aquí. Tamaulipas no tuvo nada que ver, agradezco su colaboración por estar al pendiente y qué bueno que hicieron todo el esfuerzo, son cosas que pasaron en San Luis y Zacatecas y luego yo fui a buscar apoyo a Coahuila porque ahí llegué, Tamaulipas es nuestro estado y se portaron de diez, pero aquí no fueron los hechos".

Almaraz precisa cuánto caminó

Sobre todos los comentarios y memes que han circulado en redes sociales sobre su primera declaración donde asegura que caminó 80 kilómetros, el alcalde destacó:

"Obviamente no fueron 80 kilómetros, fueron 50 porque los otros, los recorrimos en el autobús. Hay quien le gusta burlarse, hay quien nos tiene mala leche, hay quien me tiene envidia, los entiendo, pero no los comprendo. Me quedo con el cariño de los ciudadanos que estuvieron afuera de mi casa, con el cariño del municipio porque eso habla de que ha habido un trabajo realizado y empatía con la gente".

Finalmente dijo, que es una experiencia más, que seguirá trabajando de forma normal y que no piensa en lanzarse por la gubernatura del estado, pero sí está pensando en reelegirse como alcalde de Río Bravo.