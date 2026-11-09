Aylín Mujica y su ex, se reúnen para rendir emotivo homenaje a Mauro

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A casi cuatro meses de la muerte de su hijo Mauro Menéndez, Aylín Mujica y su expareja, Osamu Menéndez, se reunieron en Miami para recordarlo y rendirle un emotivo homenaje, la actriz cubana y el padre de su primogénito compartieron un momento de oración en memoria del joven, quien falleció a los 30 años.

A través de sus redes sociales, la conductora mostró parte de este encuentro familiar y dedicó un mensaje a Mauro, en el que dejó ver que, pese al tiempo transcurrido, su ausencia sigue siendo profundamente dolorosa.

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"Hoy elevamos nuestras oraciones al cielo, pidiendo que tu alma, nuestro amado Mauro, siga su camino hacia la luz y la eternidad", expresó la actriz.En sus palabras, Aylín también hizo referencia al amor que ella y Osamu mantienen por su hijo, un sentimiento que, aseguró, permanece intacto a pesar de su partida, la actriz describió el vínculo que los une con Mauro como un amor que no termina con la muerte y que seguirá acompañándolos a lo largo de sus vidas."Hoy, tus papás te recordamos con el amor más profundo que puede existir, ese que ni la muerte puede apagar, porque hay amores que no conocen despedidas y almas que jamás dejan de acompañarnos. No te perdimos Mauro amado, te llevamos a la eternidad de nuestro amor", añadió.El homenaje reunió también a otros integrantes de la familia, entre ellos Violeta, hija de Aylín, quien recordó a su hermano con una publicación en sus historias de Instagram, la adolescente compartió una fotografía junto a su abuela materna y acompañó la imagen con una breve dedicatoria."Te amo Mau. Siempre serás amado y recordado", escribió.El encuentro con Osamu ocurrió días después de que la actriz compartiera una de las reflexiones más dolorosas desde el fallecimiento de su primogénito, ésta fue hace una semana, Mujica publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció que todavía no encuentra la manera de aceptar que tendrá que continuar su vida sin la presencia física de Mauro.La protagonista de telenovelas como "Marina" y "Corazón valiente" habló de la tristeza que le provoca pensar en todas las experiencias que ya no podrán compartir, las conversaciones que quedaron pendientes y los abrazos que no volverán a suceder.En su escrito, la cubana reconoció que, aunque intenta aprender a sobrellevar la pérdida, todavía no sabe cómo acostumbrarse a vivir con una ausencia tan grande."No sé cómo se aprende a vivir sin alguien a quien se ama tanto. No sé cómo aceptar que tengo que pasar el resto de mi vida extrañándote", expresó al inicio de su publicación.También confesó que le duele pensar en los momentos que les faltaron por vivir y en todo aquello que quedó sin decir, pues todavía le resulta difícil imaginar el resto de su vida sin su hijo."Me duele tanto pensar en todos los momentos que nos faltaron, en todas las conversaciones que quedaron pendientes, en todos los abrazos que ya no podré darte.aunque intento aprender a vivir con tu ausencia, la verdad es que todavía no sé cómo hacerlo", se lee.El hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, perdió la vida debido a un fallo multiorgánico derivado de un cuadro severo de neumonía no detectado a tiempo y un coágulo pulmonar (además de coágulos detectados en el corazón); el joven DJ se encontraba de viaje en Barbados cuando sufrió esta crisis de salud.