Senado de EEUU evalúa ley para acelerar permisos y proyectos energéticos

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El Senado tiene previsto abordar el lunes una legislación bipartidista destinada a acelerar las revisiones de permisos para centros de datos y otros proyectos de infraestructura, en la primera gran acción desde las elecciones de la semana pasada, que repudiaron de forma contundente al presidente Donald Trump y a los republicanos del Congreso.

El Senado debe celebrar una votación de procedimiento sobre el proyecto, que los senadores y el presidente han impulsado como una forma de satisfacer la creciente demanda de electricidad y otras formas de energía que ahora enfrentan demoras para conectarse a la red.

Los amplios cambios de la legislación acortarían el plazo para poner en marcha grandes proyectos energéticos —tanto de energía limpia como de combustibles fósiles— y garantizarían que los centros de datos paguen por la energía que utilizan. La indignación por los centros de datos de inteligencia artificial y el aumento de la electricidad contribuyó al triunfo de los demócratas, especialmente los candidatos que prometieron tomar medidas contra estas enormes estructuras devoradoras de energía.

Trump instó a los senadores a votar a favor, al calificarlo como una "GRAN VICTORIA para la INDEPENDENCIA y el DOMINIO ENERGÉTICO de Estados Unidos", en una publicación en redes sociales el domingo. El proyecto "garantizará que podamos construir oleoductos, minas y centrales eléctricas más rápido que nunca, reduciendo los costos de energía para las familias estadounidenses", escribió Trump.

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Los principales grupos industriales que representan a la energía limpia y al petróleo y gas también respaldan la iniciativa.

Sin embargo, muchas organizaciones ambientalistas han criticado el acuerdo porque sostienen que consolidaría el desarrollo de combustibles fósiles, debilitaría las salvaguardas ambientales y dificultaría que las comunidades impugnen las aprobaciones de proyectos energéticos.

Los resultados de las elecciones podrían complicar la aprobación del proyecto

Aunque el proyecto ha recibido apoyo bipartidista, la amplia victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato podría complicar su aprobación.

Algunos demócratas afirman que el partido debería aprovechar su posición más fuerte en el próximo Congreso para aprobar una legislación que produzca la energía limpia necesaria, pero que también limite la expansión del petróleo, el gas natural y la minería. Algunos críticos han señalado que el proyecto tal como se propone podría conducir a un enorme aumento de las exportaciones de gas natural licuado y facilitar una expansión "irresponsable" de centros de datos alimentados con gas natural.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York y quien está a punto de ser presidente de la Cámara, criticó el proyecto la semana pasada; su oficina indicó que "se queda corto" en varios aspectos.

En los últimos días, importantes grupos ambientalistas, entre ellos el Sierra Club y la National Wildlife Federation, se han opuesto con firmeza a la medida, citando preocupaciones por sus límites a la revisión judicial y por cambios a la histórica Ley Nacional de Política Ambiental. La ley de 1970 exige que las agencias consideren los posibles impactos de un proyecto y permite que el público sea escuchado antes de cualquier medida, pero los partidarios de una reforma sostienen que eso provoca demoras en la tramitación federal de permisos.

Los cuatro principales impulsores del proyecto —dos demócratas y dos republicanos— difundieron el sábado un conjunto detallado de enmiendas diseñado para reforzar el apoyo a la legislación.

Los cuatro senadores, que encabezan los paneles de energía y medio ambiente de la cámara, negociaron el acuerdo semanas antes de las elecciones. Los senadores republicanos Shelley Moore Capito de Virginia Occidental y Mike Lee de Utah, y los senadores demócratas Martin Heinrich de Nuevo México y Sheldon Whitehouse de Rhode Island afirman que los estadounidenses están cansados de pagar más en las facturas de servicios públicos mientras proyectos que podrían reducir costos permanecen atascados en la fase de planificación.

"Los estadounidenses no pueden esperar a que bajen los precios de la electricidad", declaró Heinrich. "Necesitamos aprobar este proyecto ahora".

Trump promueve la expansión de la producción de petróleo, gas natural y carbón, y le desagrada especialmente la energía eólica marina. Su administración ha estado pagando a empresas energéticas para que abandonen proyectos de energía eólica marina y ha gastado casi 4.000 millones de dólares en esos acuerdos.

Whitehouse señaló que una disposición del proyecto pondría fin a esas compensaciones, de modo que la administración ya no podrá usar dinero público para pagar a desarrolladores para que renuncien a arrendamientos de energía eólica y obligarlos a invertir en combustibles fósiles en su lugar.

Demócratas optimistas de que el proyecto se aprobará en ambas cámaras

En una conferencia de prensa con Heinrich el lunes, Whitehouse dijo que la ley es "el piso, no el techo, de nuestras aspiraciones climáticas y ambientales. Y esperamos trabajar para lograr grandes cosas con nuestras grandes mayorías demócratas" el próximo año.

Whitehouse indicó que el respaldo de Trump debería ayudar a que el plan avance hacia una votación en la Cámara de Representantes.

Heinrich dijo que trabajó arduamente para incorporar comentarios de líderes tribales sobre la propuesta inicial, y que la versión enmendada exige que las agencias federales consulten con las tribus sobre proyectos que afecten sitios culturales importantes.

Los patrocinadores también ampliaron el plazo para presentar objeciones y reforzaron las oportunidades para que los estados opinen, explicó Heinrich.

Si se aprueba, el proyecto ahorrará a los hogares miles de millones en costos de electricidad, creará empleos, reducirá emisiones y obligará a las grandes corporaciones a pagar la totalidad de su parte por los centros de datos, en lugar de trasladar los costos a los consumidores, sostuvo.

Líderes de la industria están abogando por la aprobación, incluidos dirigentes de la American Clean Power Association, que representa a desarrolladores de energía limpia, y del American Petroleum Institute, el principal grupo de cabildeo de la industria del petróleo y el gas.

Pero Bradley Campbell, presidente de la Conservation Law Foundation, dijo que sería un "terrible error" avanzar con esto en los últimos días del Congreso actual.

Campbell señaló que, si bien las disposiciones sobre transmisión y red son beneficiosas y los cambios anunciados el sábado atienden algunas preocupaciones, el proyecto también trae consigo una batería de reglas contradictorias. Afirmó que el proyecto mantiene una apariencia de salvaguardas federales, cuando en realidad despoja de poder a las agencias federales, los estados, las tribus y las comunidades para identificar y prevenir daños graves a la salud y al medio ambiente.