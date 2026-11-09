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Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores

Francia convocó al embajador iraní y anunció sanciones europeas contra los responsables.

Por AP

Noviembre 09, 2026 05:13 p.m.
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Francia culpa a Irán por ciberataque a refrigeradores
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      Francia culpó a Irán el lunes del masivo ciberataque del mes pasado contra los refrigeradores de supermercados, convocó al embajador iraní y afirmó que buscará sanciones europeas contra los responsables de la intrusión.

      El ataque del 12 de octubre hizo que las temperaturas de los refrigeradores se dispararan, lo que afectó a unos 700 de los 10.000 supermercados del país. En un comunicado el lunes, los fiscales en París indicaron que determinaron que la Guardia Revolucionaria iraní estuvo detrás del suceso.

      El Ministerio de Exteriores francés condenó el ataque "en los términos más enérgicos posibles", y el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, al margen de las conversaciones del G7 en París, señaló que el embajador iraní fue convocado para "protestar enérgicamente contra este acto extremadamente grave".

      "Se trata de un ataque de una escala y una agresividad sin precedentes", manifestó Barrot. "Es el primer ciberataque a gran escala con fines de sabotaje en suelo francés, y representa una amenaza importante para nuestros intereses nacionales y la seguridad del pueblo francés. Por eso no quedará sin respuesta".

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      "Impondremos sanciones a nivel europeo contra todos los responsables de este ataque", añadió, y prometió adoptar "cualquier otra medida necesaria" para responder y disuadir futuros hechos de este tipo.

      La fiscal de París, Laure Beccuau, indicó en un comunicado que se abrió una investigación judicial formal por presunta ciberdelincuencia organizada, con la circunstancia agravante de "haber sido cometida para servir los intereses de una potencia extranjera —en este caso, Irán".

      La agencia nacional de ciberseguridad francesa ANSSI atribuyó la intrusión al grupo Shahid Kaveh, descrito como una "unidad cibernética" afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La investigación culpa al líder del grupo así como a sus dos adjuntos y a cualquier otra persona que pudiera ser identificada en relación con el caso, explicó Beccuau.

      Los investigadores hallaron que los ciberdelincuentes utilizaron utilizado farsi y direcciones de internet vinculadas a dispositivos ubicados en Irán, precisó Beccuau. La fiscalía de París está solicitando órdenes de detención internacionales, agregó.

      En las primeras horas del 12 de octubre, los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia fueron manipulados a distancia. Las temperaturas alcanzaron los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit) durante unas seis horas, lo que obligó a comercios a desechar productos frescos y congelados. La cadena de supermercados Intermarché reportó pérdidas de "decenas de millones de euros" en un solo día.

      La semana pasada, otro ciberataque en Francia contra varios bancos de sangre intentó elevar las temperaturas a niveles extremadamente altos, pero fue frustrado antes de que pudiera causar daños a productos sanguíneos o muestras. La agencia nacional de ciberseguridad de Francia y los fiscales de París investigan el incidente.

      También la semana pasada, supermercados en Suecia, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Estonia sufrieron problemas con congeladores y refrigeradores al parecer causados por ciberataques, lo que obligó a algunos a deshacerse de alimentos arruinados.

      La agencia de ciberseguridad ANSSI atribuyó otros ciberataques perpetrados contra Francia desde 2020 a otro grupo llamado Shahid Shoostari, también afiliado a la Guardia Revolucionaria de Irán. Entre ellos figuran atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo en 2023 y contra la organización de los Juegos Olímpicos de París en 2024.

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