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Responde Galindo a Gallardo por el puente Jacobo Payán

Sostuvo que la obra se contrató por 244.9 millones de pesos y pidió al gobernador publicar la licitación del paso superior en la salida a Guadalajara.

Por Redacción

Noviembre 09, 2026 09:45 p.m.
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Responde Galindo a Gallardo por el puente Jacobo Payán
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, respondió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras el señalamiento de un posible sobrecosto en el puente Jacobo Payán.

      En un video difundido en sus redes sociales, cuestionó las cifras del mandatario y sostuvo que la obra municipal se contrató por 244.9 millones de pesos, IVA incluido, frente a los 273 millones que citó Gallardo al anunciar una investigación de la Contraloría General del Estado.

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      Galindo afirmó que el Ayuntamiento ingresó el proyecto de licitación en abril y que la propia Contraloría estatal lo liberó meses después.

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      Según el alcalde, el monto que esa dependencia comunicó al gobernador corresponde a esa etapa del trámite, mientras que el contrato se firmó por una cantidad menor.

      El fallo municipal del 10 de agosto fija en 244 millones 930 mil 980 pesos con 72 centavos el importe a contratar y adjudica la obra a un grupo de empresas encabezado por Desarrolladora Doga. Galindo precisó que, antes del IVA, el monto ronda los 211 millones de pesos.

      Pide publicar la licitación del puente estatal

      El alcalde rechazó la comparación entre ambos proyectos. Sostuvo que el puente municipal, que conectará el bulevar Jacobo Payán con Salvador Nava, incluye dos soluciones viales, un colector y alumbrado público. El catálogo municipal contempla el suministro y montaje de trabes de acero.

      Galindo pidió que se haga pública la licitación del paso superior estatal en la salida a Guadalajara. Dijo que no la encontró en la plataforma de la Contraloría y admitió que pudo haberla pasado por alto.

      También cuestionó que Gallardo usara como referencia 280 millones de pesos cuando la Seduvop reportó, el 8 de noviembre, una inversión de 350 millones para la obra que identifica como Puente de la Glorieta de la Familia.

      Al final del mensaje, el alcalde dijo que buscó al secretario general de Gobierno para gestionar una reunión con Gallardo. Afirmó que el gobernador lo tiene bloqueado en el teléfono y se dijo dispuesto a reunirse en público o en privado.

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