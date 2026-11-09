Russell Brand: su exnovia revela que también fue víctima

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Russell Brand fue declarado culpable, por los cargos de violación y agresión sexual; el actor y comediante británico permanecerá preso 10 años y seis meses y, ahora que su condena fue a dada a conocer públicamente, su expareja, Jemima Goldsmith, reconoce que, durante su noviazgo, también fue víctima de presunta coerción y violencia.

Goldsmith, productora de cine y televisión británica, sostuvo un noviazgo con Brand, entre 2013 y 2014, durante la consumación de su relación, Szilvia Berk, una joven que, por esa época, se dedicaba a dar masajes, los acusó de que la había tratado "como a una prostituta".

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La masajista se presentó en casa de la pareja, en junio de 2014, a propósito del cumpleaños de Russell, celebrado el día 4 de ese mes, sin embargo, se negó a prestar sus servicios, por los cuales habría recibido alrededor de 500 libras esterlinas, por la propuesta que habría obtenido por Brand y Goldsmith.Berk, de origen húngaro, denunció a la pareja por lo sucedido en esa ocasión pues, al negarse a prestar sus servicios, tal y como se le solicitaban, Brand la habría empujado y el pastor alemán que se encontraba el domicilio habría arremetido contra ella, al percatarse del escenario violento que se presentaba entre ella y sus dueños.En su momento, la pareja negó que, dentro de sus peticiones, solicitaran un masaj, de índole sexual y que, en realidad, habrían pagado sólo por un masaje regular, el que nunca se realizó; poco después, la investigación, que se realizó judicialmente, se archivó.Pero, ahora, que Goldsmith conoce la sentencia de su expareja, reconoce, no sólo que siempre ha estado de parte de las víctimas del actor, sino que, cuando tuvo lugar la celebración del cumpleaños 39 de Russell, este la presionó para que no hablara de los acontecimientos con Szilvia Berk."En primer lugar, y lo más importante, estoy y siempre he estado firme e inequívocamente del lado de todas las víctimas de (Russell) Brand, admiro profundamente a las valientes mujeres que se presentaron en el juicio de Brand, contaron sus historias, testificaron y garantizaron que se hiciera justicia, yo misma he sufrido en carne propia su violencia, control coercitivo y abuso, tuve que llamar a la policía para que lo sacaran de mi casa, en 2014, durante ese incidente violento", confesó.A 12 años de los hechos, Jemima reconoce que no alzó la voz antes, por miedo a las represalias en contra de sus hijos, Sulaiman Isa Khan y Kasim Khan, que tenían, en ese momento, 18 y 15 años, respectivamente."Me preocupaba el impacto que la atención de la prensa pudiera tener en mis hijos, que entonces eran adolescentes. Desde aquel período en 2014, no he vuelto a ver ni a hablar con Brand; mi dolor en relación con esto palidece, en comparación con lo que las mujeres han declarado haber sufrido en el tribunal, este fue un período difícil en mi vida que ha tenido un impacto duradero, (e alegra y me alivia que Russell Brand finalmente haya recibido justicia", recalcó.