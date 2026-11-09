Shakira agradece apoyo tras problemas de salud de su padre

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Shakira atraviesa momentos de preocupación por la salud de su padre, William Mebarak, de 95 años, quien ha enfrentado diversos problemas médicos en los últimos años, y ante las muestras de cariño y los mensajes de apoyo que ha recibido, la cantante colombiana decidió pronunciarse en redes sociales para agradecer a quienes han estado pendientes de su familia.

Desde Barranquilla, ciudad a la que se trasladó para permanecer cerca de sus seres queridos, la intérprete de "Waka Waka" publicó un mensaje en Instagram y X en el que reconoció el respaldo de sus seguidores durante estos días complicados.

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Aunque Shakira no dio detalles sobre cómo se encuentra su padre y por qué se ha reportado una decaída en su estado de salud, escribió un breve pero sentido mensaje para sus seguidores que le han mandado muestras de cariño y deseos para que se papá se recupere."Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", se lee.La preocupación por William Mebarak aumentó después de que Shakira fuera captada el pasado 6 de noviembre en Barranquilla, acompañándolo durante un paseo; en las imágenes difundidas por el medio colombiano Zona Cero, el escritor aparece en silla de ruedas y acompañado por tres profesionales sanitarios, mientras su hija permanece a su lado, atenta a sus necesidades.La presencia de la cantante en su ciudad natal también despertó interrogantes sobre la situación familiar, particularmente después de que trascendieran versiones sobre un posible nuevo ingreso hospitalario de su padre.A sus 95 años, William Mebarak ha enfrentado distintos episodios médicos, en 2023 fue sometido a una intervención por hidrocefalia y un año después permaneció hospitalizado debido a una neumonía; recientemente, en mayo de 2026, sufrió un episodio isquémico que requirió atención médica.De acuerdo con información publicada por La FM, el padre de Shakira permanece actualmente en su domicilio, donde continúa con sus tratamientos habituales.