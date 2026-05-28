Juan Manuel Cerúndolo sorprende en Roland Garros y vence a Sinner

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PARÍS (AP) — Hasta el jueves, Juan Manuel Cerúndolo era conocido sobre todo como el hermano menor de Francisco Cerúndolo.

Victoria histórica de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros

Esos días ya quedaron atrás para el argentino de 24 años, que logró la mayor victoria de su carrera en el horno de Roland Garros al derrotar al número 1, Jannik Sinner.

Sinner era el gran favorito para ganar el Abierto de Francia y completar un Grand Slam de carrera, pero sufrió mucho con el calor que ha envuelto a París desde el inicio del torneo sobre arcilla.

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Cerúndolo avanza a tercera ronda tras vencer a Sinner

Cerúndolo aprovechó al máximo los problemas físicos de su rival para avanzar por primera vez a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam.

Venció a Sinner por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 y fue elegante en la victoria — apenas celebró.

"Es duro para él. No podía ganarle más de tres juegos en un set, así que tuve un poco de suerte. Él merecía ganar este partido, y después no sé qué pasó. Pero lo siento por él y espero que se recupere", comentó Cerúndolo, 56 del ranking.

Fue la primera victoria de Cerúndolo ante Sinner. Su hermano Francisco, que ocupa el puesto 26, lo ha vencido dos veces.

Lo que debes saber sobre Juan Manuel Cerúndolo

Apodado "Juanma", Cerúndolo se hizo profesional en 2018 después de empezar a jugar al tenis cuando tenía apenas 3 años en la academia de sus padres. Zurdo, contó que se inspiró en el 14 veces campeón del Abierto de Francia Rafael Nadal por "cómo juega y lucha por cada pelota".

Su golpe favorito es la derecha — conectó 29 winners de derecha ante Sinner —, ¿y su torneo preferido? Roland Garros, por supuesto.

Racha ganadora

No es comparable con la de Sinner — el italiano llevaba una racha de 30 victorias antes de enfrentarse —, pero Cerúndolo llegaba en un gran momento al duelo.

A principios de este mes, ganó un título del circuito Challenger en el sur de Francia y ahora acumula una racha de siete triunfos.

Saltó a la fama en Córdoba en 2021 cuando, siendo el número 355, ganó ocho partidos en nueve días para quedarse con el título como clasificado en su debut en el circuito ATP.

Aficionado al fútbol

Cerúndolo menciona al club argentino River Plate como su equipo favorito y admira a Lionel Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.

El padre de Cerúndolo también jugó profesionalmente durante la década de 1980. Su hermana, María Constanza Cerúndolo, integró el equipo argentino de hockey sobre césped que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018.

Próximo rival

Cerúndolo se enfrentará a continuación con el español Martin Landaluce.